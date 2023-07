Nicolás Laméndola destacó la fortaleza que tuvo el equipo para no darlo por perdido hasta el último instante del juego.

Pudo haber sido victoria. Pudo haber sido derrota. Pero el 3-3 final ante Racing de Córdoba, según el análisis de Nicolás Laméndola, le dejó un sabor dulce a Atlético de Rafaela y marcó la realidad en esta nueva presentación como visitante del conjunto rafaelino.

“Lo bueno es que rescatamos un punto, sumamos de visitante y en casa tenemos que hacerlo valer con una victoria ante Riestra, el próximo sábado”, señaló el tucumano, autor del 1 a 0 para Atlético.

En relación a cómo se dio el juego en el estadio Miguel Sancho, el mediocampista de la ‘Crema’ contó: “Fue un partido raro, por momentos pensamos que lo teníamos liquidado con un primer tiempo muy bueno y en el segundo tiempo nos descuidamos, es fútbol, pasan cosas y no se pudo encaminar la cómoda victoria”, y luego destacó: “No nos vamos tristes, un punto de visitante es bueno. Se sumó y a pesar de que nos dieron vuelta el partido el equipo estuvo fuerte para empatarlo”.

Por último y ya pensando en lo que viene (sábado 15.30hs vs Riestra), Laméndola apuntó: “En casa vamos a tratar de ganar siempre, es lo que la gente pide, y lo que nosotros esperamos siempre”.

Atlético de Rafaela volvió a los trabajos en la mañana de ayer y este martes volverá a hacerlo en el predio Tito Bartomioli.



CRISTIAN LLAMA SE VA DE LA CREMA

El experimentado mediocampista ofensivo no viene siendo tenido en cuenta por el entrenador Ezequiel Medrán y se buscaba una salida. En las próximas horas se confirmará su salida de la Crema. Cristian Llama seguirá su carrera en el fútbol de Italia, en la Serie D. El club de destino será el Arkagas Calcio.



GANÓ RIESTRA, EL PRÓXIMO RIVAL

Deportivo Riestra le ganó ayer a Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 1, como local, en el estadio Guillermo Laza del Bajo Flores, y se acercó a la zona de Reducido en el Grupo B de la Primera Nacional, en uno de los dos encuentros que cerraron la vigésima fecha de la zona.

El delantero Walter Acuña (5m. PT) abrió el marcador y el defensor Nahuel Iribarren (46m. PT) marcó el segundo para el dueño de casa; mientras que el atacante Tomás Blanco (4m. ST) descontó para el conjunto de Caseros.

La victoria colocó a Riestra en la novena ubicación del grupo con 27 puntos, a 1 de Brown de Adrogué (28), que es el último que se clasifica al Reducido, en tanto que Estudiantes es decimotercero con 23 unidades.