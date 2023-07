“Pusimos un poquito más y nos tocó festejar”

Peñarol le arrebató del bolsillo el título a Ben Hur. El final tiene un mote de épico. El trámite del encuentro, la diferencia que había conseguido en el marcador la BH. El dominio de las acciones. El Lobo tenía todo dado para celebrar en el Monumental de barrio Alberdi. Pero los de Villa Rosas tenían bien en claro como jugar esta clase de encuentros. Peña no se rindió, ni aún vencido, y se llevó el premio mayor.

Tras ir perdiendo 0-2, se impuso 3-2 para quedarse con la primera edición de la Copa Departamento Castellanos.

“Estamos felices, fue un partido increíble, la última me quedó ahí para empujarla y todavía no lo puedo creer, es un gran logro de todo el equipo”, destacó Martín Lobos, autor del tercer gol con el cual Peñarol le terminó ganando a Ben Hur.

“Somos campeones porque lo merecimos”, indicó Lobos, que agregó: “Pusimos un poquito más, sacamos un plus en el segundo tiempo y nos tocó festejar, creo que merecidamente”.

A la hora de analizar el trámite del encuentro el jugador de Peña contó: “Costó muchísimo, sabemos que ellos están preparados para otro nivel, muchos de sus jugadores no trabajan, nosotros laburamos todos los días de la semana y esto tiene un sabor especial”. Y añadió: “Tratamos de hacer un partido largo, hay jugadores que salieron de trabajar a las 12 y fueron para el club para venir a jugar, por eso se festeja el doble”.

A pesar de estar 0-2 en el marcador y el poco tiempo que le quedaba al encuentro (se jugaban 35 cuando se desató toda la polémica ante el penal cobrado por Cardozo) Peñarol no se dio por vencido: “El 2-0 confunde un poquito. Sabíamos que si metíamos uno lo íbamos a ir a buscar con todo, hicimos un partido largo y nos tocó festejar a nosotros. Ya en el final había que empujarla, parecía que estaba todo dado para que se de así”.

Ganador de la Copa Departamento Castellanos, y protagonista en el Clausura de Liga Rafaelina de Fútbol, a Peñarol se le viene otro partido importante: “Ahora nos enfocamos otra vez en el clausura, se viene el clásico y hay que ganarlo”, cerró Lobos.