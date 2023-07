Marcelo Orrego le hizo un guiño a Rodríguez Larreta

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Marcelo Orrego, el gobernador electo de San Juan, reconoció que "con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene una relación de muchos años", aunque le agradeció a su contrincante interna, Patricia Bullrich, por haberlo acompañado también en su postulación.

"Con Horacio tengo una relación de hace muchos años. A Patricia también la conozco y es una gran persona. Le agradezco también porque ha venido a acompañarme y apoyarme", sostuvo en declaraciones a "Cristina Sin Vueltas", el programa que conduce Cristina Pérez por Radio Rivadavia.

Más allá de que no confirmó si se alineará a la precandidatura presidencial de Rodríguez Larreta, no es un dato menor ni casual que hayan sido los referentes de fuerzas políticas nacionales que están trabajando en el esquema presidencial del jefe de Gobierno porteño quienes hayan viajado a San Juan para mostrarse en el búnker ganador.

Junto a Rodríguez Larreta fueron hasta la capital sanjuanina en la noche del domingo, tras conocerse la tendencia irreversible en el resultado de la elección que favoreció al candidato opositor, el titular de la UCR y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales; el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el líder de Evolución, Martín Lousteau; el jefe del Peronismo Republicano, Miguel Pichetto, y el líder de Avanza Libertad, José Luis Espert.

"Vamos a tener esa contienda nacional, y ambos, Horacio y Patricia, me garantizan la unidad de Juntos por el Cambio", agregó Orrego.

En tanto, resaltó que lo más importante que sucedió a nivel provincial es que ratifica que el kirchnerismo "es un proceso que ha terminado", por lo que llamó a "dar vuelta la página de una vez por todas".

"Con el kirchnerismo, con el Grupo Puebla, todos los días estamos más cerca de Cuba, Venezuela o Nicaragua", denunció el diputado nacional opositor.

"Se tiene que terminar el kirchnerismo y su forma de hacer política. Siguen avanzando en temas como la reforma Judicial y la reforma del Consejo de la Magistratura", alertó.

Orrego sostuvo que se debería trabajar desde el poder político en darle una solución al problema de la inflación que "se está comiendo el bolsillo de los asalariados".

Por otra parte, rechazó la hipótesis de que la Corte Suprema, cuando falló a favor de inhabilitar la candidatura a la reelección como gobernador de Sergio Uñac y suspendió las elecciones, haya favorecido a Juntos por el Cambio.

"Eso es parte del análisis de algunos medios. La Corte Suprema tenía dos posibilidades: o se expresaba o no se expresaba. Si se expresaba, lo iba a hacer de forma contundente", concluyó.



EL RESULTADO

Luego de 20 años de hegemonía peronista, ganó Unidos por San Juan de la mano de Marcelo Orrego, quien se consagró como el nuevo gobernador de la provincia tras obtener el 49,36% de los votos, contra el 27,27% que acumuló la fórmula que lideró José Luis Gioja, bajo el sello de Frente San Juan por Todos.

Dentro del frente Unidos por San Juan también competían Marcelo Arancibia, Sergio Vallejos y Eduardo Cáceres que sacaron un 0,95%, 0,47% y 0,37% de los votos, respectivamente.

Rubén Uñac, hermano del actual gobernador, Sergio Uñac, del Frente San Juan por Todos, que competía con Gioja, obtuvo un 16,99% de los votos.

Si bien los protagonistas de esta disputa electoral fueron Unidos por San Juan y Frente San Juan por Todos, también se conocieron los resultados de los demás partidos: tercero quedó Frente Desarrollo y Libertad con la competencia de Agustín Ramírez (1,81%), Paola Miers (1,27%) y Yolanda Aguero (0,71%); y en cuarta y última posición se encontró el partido Frente de Izquierda Unida liderado por Cristian Jurado, quien consiguió el 0,8% de los votos.