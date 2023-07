Ángel Gaggi consiguió su primer triunfo en la sexta del Midgets Show and Power

Por Víctor Hugo Fux



En una jornada nublada, algo ventosa en la mañana y agradable durante la tarde, el Midgets Show and Power ofreció un atractivo espectáculo en la sexta fecha de su Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi".

El circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos se presentó de manera impecable y permitió el desarrollo de muy interesantes competencias, particularmente en la Final A, que lo vio triunfar por primera vez en la categoría al actual subcampeón Ángel Gaggi, seguido por Cristian Mattioli y Adrián Bonafede (lideró hasta la última vuelta cuando rompió la planta impulsora).

Hubo nuevos récords de participantes, con 40 en el Midgets Show and Power y 16 en el Minipower, en el marco de una actividad que culminó a las 17:10, ante un muy buen marco de público.

Los resultados de la divisional mayor son los que ofrecemos en el siguiente informe:

Primera serie: 1° Gustavo García, a 75,264 Km/h; 2° Matías Audino y 3° Cristian Mattioli.

Segunda serie: 1° Leonardo Sterpone, a 75,146 Km/h; 2° Rubén Balangero y 3° Héctor Valentini.

Tercera serie: 1° Pablo Baronetto, a 75,860 Km/h; 2° Emiliano Torassa y 3° Matías Giordano.

Cuarta serie: 1° Jeremías Molardo, a 75,732 Km/h; 2° Andrés Osorio y 3° Gastón Viano.

Quinta serie: 1° Adrián Bonafede, a 75,249 Km/h; 2° Angel Gaggi y 3° Jonatan Merke.

Sexta serie: 1° Emanuel Olmos, a 75,389 Km/h; 2° Diego Bruera y 3° Pablo Carignano.

Primera semifinal: 1° Adrián Bonafede, a 76,374 Km/h; 2° Pablo Baronetto; 3° Diego Bruera y 4° Matías Giordano.

Segunda semifinal: 1° Matías Audino, a 76,104 Km/h; 2° Jeremías Molardo; 3° Gastón Viano y 4° Héctor Valentini.

Tercera semifinal: 1° Angel Gaggi, a 77,099 Km/h; 2° Emiliano Torassa; 3° Sergio Baima y 4° Lucas Torassa.

Cuarta semifinal: 1° Cristian Mattioli, a 76,506 Km/h; 2° Andrés Osorio; 3° Gustavo García y 4° Rubén Balangero.

Final B: 1° Matías Franco, a 76, 044 Km/h; 2° Leonardo Sterpone; 3° Cristian Molardo; 4° Adriel Viano; 5° Jonatan Merke; 6° Emanuel Olmos; 7° Cristian Fernández; 8° Pablo Bailetti; 9° Matías Maina; 10° Emiliano Ponzo; 11° José Kunz; 12° Matías Baronetto; 13° Héctor Heit; 14° Darío Pairone; 15° Daniel Taverna; no clasificó Pablo Carignano.

Final A: 1° Angel Gaggi, a 77,062 Km/h; 2° Cristian Mattioli; 3° Adrián Bonafede; 4° Matías Audino; 5° Emiliano Torassa; 6° Pablo Baronetto; 7° Gustavo García; 8° Sergio Baima; 9° Lucas Torassa; 10° Diego Bruera; 11° Héctor Valentini; 12° Matías Giordano; 13° Jeremías Molardo; 14° Gastón Viano; 15° Andrés Osorio y 16° Rubén Balangero.



EL MINI POWER

Primera serie: 1° Thiago Bottazzi, a 65,047 Km/h; 2° Alex Ramallo y 3° Saimon Cuenca.

Segunda serie: 1° Gaspar Fler, a 65,308 Km/h; 2° Benjamín Bottazzi y 3° Samuel Calvi.

Final B: 1° Donato Calvi, a 65,647 Km/h; 2° Martino Bogetto; 3° Ezequiel Coria y 4ª Martina Battaglino.

Final A: 1° Gaspar Fler, a 66,669 Km/h; 2° Laureano Cuenca; 3° Saimon Cuenca; 4° Benjamín Bottazzi; 5° Thiago Bottazzi; 6° Alex Ramallo; 7° Santiago Boscatti; 8° Santiago Maina; no clasificaron Samuel Calvi y Bruno Acosta.