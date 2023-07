Ben Hur e Independiente en la Copa

Ben Hur e Independiente fueron los únicos dos clubes inscriptos de la Asociación Rafaelina en la la Federación de Básquetbol de Santa Fe, para intervenir de la etapa Federativa de la Copa Santa Fe Provincia Deportiva en su edición 2023.

Este martes 4 de julio se llevará a cabo la integración de las zonas con el sorteo correspondiente, mientras que para el 7 de julio está pactada la presentación de listas de buena fe. El inicio de competencia está previsto para el 14 de julio, aunque en las próximas horas se dará a conocer el detalle del partido inaugural de la competencia.



REFUERZOS BENHURENSES

El plantel que conduce Andrés Mandrille ya cuenta con nuevos jugadores, el alero Elián Espinola, el pivot Manuel Porporatto y el base Matías Alemani. Espinola tiene 21 años y nació en San Guillermo. El alero de 1.90m ya sumó minutos en el partido que disputó Ben Hur el pasado viernes por el Torneo “Oficial” (marcó 9 puntos). Viene de Pérfora de Neuquén, jugando el Torneo Federal.

Manuel Porporatto (25 años) nació en Sunchales. El pivot de 1.98m se sumará a los entrenamientos la próxima semana. Se formó en Unión de Sunchales, donde en 2015 jugó el Torneo Federal. Luego, cuenta con pasos por, 9 de julio de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza y Almagro de Esperanza, donde fue Subcampeón de la Copa Santa Fe.

En tanto, Matías Alemani tiene 24 años y nación en Sunchales. El base de 1.74m se sumará esta semana a los entrenamientos. Se formó en Libertad, donde jugó Liga de Desarrollo e integró el plantel de Liga Nacional. Posteriormente cuenta con pasos por, Centro de Brinkmann y en la última temporada jugó en Chamberí de Madrid (España).

Por el lado de Independiente, no ha producido novedades en cuanto a incorporaciones.



LOS INSCRIPTOS

En la primera etapa (luego se sumarán los equipos de Liga profesionales) del certamen provincial, además de BH y el CAI jugarán: Americano de C. Pellegrini, San Martín de C. Pellegrini, Atlético San Jorge, Atlético Sastre, Atlético María Juana, Centenario de Gálvez, Brown de San Vicente, Paganini Alumni de Baigorria, Alumni de Casilda, Temperley de Rosario, El Tala de Rosario, Atalaya de Rosario, Náutico de Rosario, Huracán de San Javier, Atlético Tostado, Atlético Ceres Unión, Racing de San Cristóbal, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Unión de Santo Tomé, Regatas Coronda, Banco Provincial de Santa Fe y Sanjustino.