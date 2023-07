Sensaciones y sentimientos

UN INGLÉS LLAMADO ENGELBERT



Por Hugo Borgna



Según su productor discográfico, el éxito mundial por el año 1965 cantando “Déjame en libertad”, con el que alcanzó la repercusión internacional, se debió a la acertada manera de elegir el nombre artístico y, naturalmente, por haber puesto Engelbert su enorme corazón al grabar esa canción.

Pudo haber cantado con su nombre de nacimiento, ocurrido el 2 de mayo de 1936, ya que Arnold George Dorsey, lleva en sí la referencia a un músico de jazz clásico y respetado, pero su productor eligió uno largo, ideal para recordarlo por ser de estudiada pronunciación. Es necesario tomar aire y leer con atención para pronunciarlo correctamente: Engelbert Humperdinck.

“Me pregunté si debería irme o quedarme, a la orquesta le quedaba solo una pieza por tocar. Entonces te vi con un movimiento de mis ojos, chiquita, sola y tan tímida”

Entre nosotros, habitantes de esta ciudad, nos resultaba frecuente llegar a El Ciervo y escuchar, a modo de seductor saludo, esas notas que nos convencían con sólo sonar para que nos quedemos, concientizándonos de que sería en realidad más el primero que el último vals.

“Bailé contigo el último vals, dos personas solitarias, unidas, de ti me enamoré. El último vals eterno debió ser”

Nació en India, cuando todavía pertenecía al imperio británico. Igual que al té se la consideraba una clara unidad de pertenencia al país continental. Usó su apellido paterno al debutar a los 17 años como Gerry Dorsey pero, como ya se dijo, el productor Gordon Mills le sugirió el nombre con el que se lo conoce en estos días, y con él lanzó su carrera.

“Pero el amor que sentimos era fuerte, a través de lo bueno y lo malo, nos entendimos. Un día la llama del amor murió en tus ojos, mi corazón se partió en dos cuando dijiste adiós”.

El detalle de su vida artística es común a la de muchos como él. La televisión lo llevó al éxito masivo y a la venta de un millón de discos solo en Gran Bretaña. Consideran los críticos que por el registro de su voz está a la altura de los entonces definidos como “crooner”: Franck Sinatra, Bing Crosby, Tony Bennett, Paul Anka y Tom Jones”

“Contigo bailé el último vals, dos personas solitarias unidas, de ti me enamoré; el último vals eterno debió ser. Ahora todo se acabó, no queda nada más. Solamente mis lágrimas y de la orquesta el compás”

Vendió mas de 150 millones de discos, obtuvo los de oro y de platino y el derecho de tener una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Incursionó en diversos géneros. Cantó también en alemán, italiano y en nuestro idioma. Otros de sus éxitos más notables, que siguen perdurando, son “Las bicicletas de Belsize”, “Cuando me enamoro”, “Hay una especie de silencio”, “Qué fácil soy de olvidar”

La carrera de Engelbert Humperdinck se relaciona, y no por casualidad, con la de Tom Jones. En el ámbito de la grabación existen CD con registros de los dos. Buenas y sensitivas voces, siguen apreciadas hasta hoy.

Entre las bellas coincidencias, es bueno decir que los dos viven y siguen cantando. Tom, con cuatro años menos que Engelbert, conserva el carisma de sus orígenes. A los 83 años, conserva la energía y sensualidad, en tanto que Engelbert -de 87 aniversarios- mantiene su registro seductor y melodioso. Lo que sí parece, aunque no perjudica a nadie, es que la popularidad mayor corresponde a Tom Jones, aunque quien conserva mejor la voz es Engelbert.

Compensaciones que regala la música, generosa y amplia como ella misma.

Que, con y como su libertad, nunca tendrá un último vals.