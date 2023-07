Park Myung-Sik, "Cosechador de Órganos": mató 12 chicos

BUENOS AIRES, 3 (Por Gastón Marote, especial para NA). - Park Myung-Sik, conocido como "el cosechador de órganos" fue un asesino serial de Corea del Norte que mató a 12 adolescentes para comerse sus hígados, porque según decía eso le iba a permitir curar la cirrosis que padecía.

Nacido en Sinpo, en 1951, este múltiple homicida cometió sus crímenes entre abril y octubre de 1990, cuando tenía 39 años, y tras apresarlo lo condenaron a muerte para luego ejecutarlo en 1991.

Es el único asesino serial admitido por el gobierno de Corea del Norte, que suele censurar todo tipo de homicidios que se llevan a cabo allí. Justamente, esa característica del régimen norcoreano provocó que se conocieran muy pocos datos de este sujeto.



COMIENZOS

Cuando empezó a matar adolescentes, trabajaba como obrero en una fábrica de Sinpo, donde sus compañeros lo describían como tímido.

Años antes, "el cosechador de órganos" fue diagnosticado por cirrosis y comenzó a hacerse atender en un hospital en Hamhung, pero el tratamiento no tuvo éxito y los dolores hepáticos eran cada vez más intensos.

Un día escuchó a un compañero de trabajo hablar de un adivino que podría ayudarlo con sus problemas, pero ese tipo de prácticas están prohibidas en el país, por lo que se lo presentó en secreto.

Al conocerlo, Park Myung-Sik le suplicó que le diera algo para poder curarlo.

El adivino le dijo a este sujeto que la única forma de curar su enfermedad era consumir hígados humanos, pero eso lo asustó mucho y se fue a su casa sin prestarle atención.

Sin embargo, con el correr de los días los dolores aumentaban y finalmente decidió intentarlo, porque estaba cansado del sufrimiento que la enfermedad le generaba.

​

"MODUS OPERANDI"

Park Myung-Sik empezó a recorrer granjas comunales en aldeas rurales, con el objetivo de buscar estudiantes de 14 a 17 años que fueran enviados a trabajar allí.

Un día este múltiple homicida entró a un dormitorio, le tapó la boca con la mano a una chica de 15 años que dormía y la apuñaló con un cuchillo.

Enseguida sacó a la adolescente del edificio, pero lo asustaron los ladridos de los perros y escapó sin la estudiante, que todavía estaba viva pero que murió 24 horas después a raíz de la grave herida que sufrió.

Unos días después, un granjero encontró el cuerpo gravemente mutilado de otra estudiante, cuyas heridas eran tan graves que se desmayó.

La Policía de Sinpo investigó el hecho, del cual le llamaba la atención semejantes crímenes, pero no pudo identificar al asesino.

Días después, apareció en el centro de esa ciudad el cuerpo de una joven de unos 20 años con las mismas heridas que la víctima anterior​.

El homicida siguió con sus crímenes, aprovechando la incompetencia de la Policía y la falta de tecnología para poder detectarlo.

Fue así que el asesino mató a otros nueve adolescentes en zonas aledañas, lo que generó un gran temor entre los habitantes del lugar, que se negaron a salir por la noche.​



APRESADO

En octubre de 1990 ​Park Myung-Sik intentó secuestrar a su decimotercera víctima, una estudiante que viajaba para trabajar en la granja comunal.

Sin embargo, no pudo lograrlo y escapó, pero en el camino fue detenido por ciudadanos que habían visto su accionar y lo entregaron en la comisaría de la zona.

Al confesar los crímenes también culpó al brujo por esa "cura" que le había sugerido y lo apresaron.

A mediados de octubre de 1991 se realizó el juicio contra ​Park Myung-Sik ante el Tribunal Popular de Sinpo. El acusado se declaró culpable de los cargos y fue condenado a muerte.

Ese mismo mes fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento, mientras que el brujo, como castigo por dar el consejo que llevó al ahora fusilado a comenzar su ola de asesinatos, fue sentenciado a 15 años en una colonia penal.

Esa condena la cumplió en su totalidad y fue liberado en 2006, pero de acuerdo con el código penal de Corea del Norte, luego fue deportado a otra provincia y se desconoce su destino.​