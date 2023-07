Un hombre imputado por querer matar a su expareja, a su hija y a su nieta

Un hombre de 45 años cuyas iniciales son EJM fue imputado ayer a la mañana por haber intentado matar a su expareja, a su hija y a su nieta en una vivienda de la zona norte de la ciudad de Santa Fe. La atribución delictiva fue llevada a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1, ante el juez Pablo Busaniche.

En la audiencia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó una triple tentativa de femicidio. En tal sentido, se aclaró que por el ataque a su expareja, la calificación penal endilgada es tentativa de femicidio agravado por el vínculo. En tanto, en relación a los ilícitos en perjuicio de las otras dos mujeres, se le imputó la autoría de tentativa de femicidio vinculado y también agravado por el vínculo.



LOS HECHOS

Los ilícitos que investiga la Fiscalía fueron cometidos minutos antes de las 22:00 del pasado viernes. “El imputado fue a una casa ubicada en República de Siria al 4.200 donde estaban las tres víctimas, y luego de agredir verbalmente a su expareja intentó acuchillarlas a las tres”, se relató en la audiencia.

“Primero intentó matar a su expareja, quien pudo refugiarse junto con las otras dos personas en una habitación”, se precisó y se agregó que “como no logró quitarle la vida a ella, intentó apuñalar a sus propias hija y nieta”.

El MPA detalló que “para proteger a la menor de las mujeres, la hija del imputado se abalanzó sobre la niña, la cubrió con su cuerpo y recibió puñaladas en la espalda”.

“Finalmente, las tres mujeres pudieron escapar de la vivienda. No obstante, cuando salían corriendo, el imputado golpeó con sus puños a su expareja y la apuñaló en el rostro y en el cuello”, remarcó la Fiscalía.

El MPA concluyó que “cuando pudieron huir de la casa, llegó la policía, el imputado se atrincheró en el inmueble, abrió una garrafa de gas, prendió fuego e intentó quitarse la vida. Sin embargo, la vivienda no se incendió porque personal de Bomberos llegó al lugar, controló el fuego y lo sacó del lugar al agresor desvanecido”.

Por último, la Fiscalía enmarcó lo ocurrido en “una violenta relación de pareja que comenzó hace 25 años” y se añadió que “aproximadamente desde 2018 comenzó a tener reiterados hechos de violencia física por parte del imputado hacia su expareja y hacia las otras mujeres de la familia”.



PRISIÓN PREVENTIVA

De acuerdo con lo resuelto ayer, la audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo el próximo martes en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.