Gras Automotores reinauguró su sucursal en el corazón de la ciudad

Gras Automotores reinauguró el viernes su Sucursal multimarca ubicada en pleno centro de Rafaela en un cálido evento en el que no faltaron las emociones, la música y la charla agradable. Con la familia, con los amigos y con invitados especiales, entre ellos el intendente Luis Castellano y el concejal Juan Senn, el renovado salón ubicado en calle Chacabuco 115 presenta una serie de mejoras para mejorar el servicio de atención con una adecuada distribución de los espacios.

Sebastián y Alejandro Gras viajaron especialmente desde San Justo, ciudad de origen de la empresa para participar del acto de inauguración junto a Alejandro Valenzuela, quien está a cargo de la Sucursal. "Este es un relanzamiento, un nuevo comienzo en Rafaela", coincidieron con entusiasmo después del corte de cintas, a la vez que agradecieron especialmente "a todo el equipo de la Sucursal que se hizo cargo de la organización de este evento".

En un video institucional, se cuenta que la empresa familiar de los hermanos Gras tiene una historia de más de 50 años de trabajo en la ciudad de San Justo, donde comenzó con "un pequeño taller de reparación de bicicletas" y una enorme "voluntad de progreso" a partir de los valores que siempre dan resultado: la cultura del esfuerzo y el trabajo. "El taller fue creciendo hasta que se incorporó la reparación de motos y más tarde se sumaron los autos, para lo cual se construyó el primer tinglado", lo que representó ese espíritu pujante y a la vez el reconocimiento de los clientes de una ciudad y una región.

Pero en el año 2.000 la sociedad familiar de los hermanos se disolvió, aunque uno de ellos, Ángel Ramón Gras, decidió continuar en el rubro de taller para lo cual sumó a sus hijos, Sebastián y Alejandro. Y así la nueva empresa comenzó a crecer: en el 2005 retomó la venta de autos usados, más tarde incorporó el servicio de auxilio mecánico, la venta de repuestos automotor e incluso puso en marcha un taller de chapa y pintura.

El crecimiento constante de Gras Automotores fue la respuesta a la confianza de todos los clientes, al punto que comenzó con la apertura de sucursales en la región. Primero fue en la localidad de Progreso, después Rafaela en 2021 y Santa Fe en 2022.

"La diferenciación comercial en el negocio de los autos usados es la garantía escrita. Gras es una de las pocas empresas de compra venta de vehículos usados que ofrece un sistema de garantías que se entrega por escrito, que pueden ser de seis meses o 10 mil kilómetros, de un año o 30 mil kilómetros o de dos años y hasta 50 mil kilómetros, lo que dependerá del modelo del vehículo y del kilometraje que presente en el momento de la venta. De esta manera cualquier inconveniente técnico mecánico que el auto sufra en el marco de un uso normal y adecuado se cubrirá con la garantía sin costo para el cliente durante la vigencia de la misma", se explica. Y otro de los servicios es la "gestión de créditos prendarios desde la empresa con personal especializado desde el mismo inicio del trámite con la presentación de la carpeta hasta que se firma".

Como concesionario multimarca, Gras Automotores comercializa vehículos de Chevrolet, Ford, Renault, Peugeot, Toyota, Fiat, Citroën, Volkswagen entre otros.

Al momento de los discursos, Alejandro Valenzuela y su esposa, Alejandra, a cargo de las sucursales de Rafaela y Santa Fe, manifestaron su agradecimiento a todos quienes se acercaron al acto de relanzamiento entre ellos el intendente Castellano, familiares, amigos y colegas. "Estamos muy contentos por este logro, que en mi caso es especial porque nací en Rafaela y cuando tenía 4 ó 5 años nos mudamos con mis padres a Santa Fe. Ahora volver a las calles adoquinadas, a la plaza es muy bueno. Estamos muy esperanzados en que la empresa siga creciendo en Rafaela. Es una empresa familiar que ha confiado mucho en nosotros", concluyó Alejandro Valenzuela.

Por su parte, Sebastián Gras se mostró "muy conforme por las reformas efectuadas al salón que lo embellecen, lo hacen más confortable y es el punto de partida para asumir nuevos desafíos con un público exigente que nos invita a superarnos continuamente", a la vez que agradeció "a todo el equipo de trabajo de la sucursal".

Alejandro Gras cerró el acto antes del corte de cintas al señalar que "hemos mostrado que somos una empresa familiar en la que cada integrante se involucra con el trabajo día a día junto a un grupo de excelentes colaboradores, eso somos, el hilo conductor de esta noche y de cada día es el entusiasmo, nos motiva al trabajo en equipo, por eso invitamos a todos los colaboradores de la empresa a mantener este entusiasmo".

Entre otros participaron de esta reinauguración el ex presidente del Centro Comercial e Industrial, Andrés Ferrero, el empresario Gabriel Stoffel, el precandidato a concejal Heri Passerino y el ex jugador, periodista y empresario, Alejandro Castro, quien está a cargo de una concesionaria vecina. En el cierre de la noche, la sorpresa fue la presentación del talentoso violinista esperancino, Emiliano Billoud, quien deslumbró a pura energía con su instrumento por lo que se llevó un fuerte aplauso a modo de premio. Fue un inmejorable final para el relanzamiento de Gras Automotores.