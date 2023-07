En un día se anotaron más de 1.500 personas en el registro voluntario de autoridades de mesa

La Secretaría Electoral abrió el último viernes las inscripciones voluntarias para ser autoridad de mesa en las elecciones provinciales del 16 de julio y el 10 de septiembre. En la primera hora, se inscribieron 260 personas y al finalizar el día había más de 1.500 inscriptos. Desde la Secretaría señalaron que hubo 2.200 personas que iniciaron el trámite, pero no lo finalizaron y que posiblemente lo concreten en los próximos días.

La disposición de abrir las inscripciones a voluntarios se dio luego de que se revelara que casi la mitad de los docentes convocados para ser autoridades de mesa renunciaran, la mayoría de ellos por cuestiones de salud. En total, fueron cerca de 12.000 los docentes que se excusaron para trabajar en las elecciones.

Pese a esta situación, el secretario electoral Pablo Ayala le manifestó a UNO Santa Fe que "la situación es mejor que en las elecciones del 2019". "Ese año en la primera tanda renunció el 60%, en la segunda fue el 40%. Se mandaron 60.000 telegramas, y ahora 25.000", apuntó. "Ahora tenemos un nuevo sistema que creamos para esta elección de confirmación y excusación. En 2019 mandábamos los telegramas y si no enviaban la renuncia no nos enterábamos hasta el mismo día. Este nuevo sistema nos permite mayor previsibilidad", agregó Ayala.

Las convocatorias a los voluntarios comenzarán a llegar entre lunes y martes de la semana que viene, mediante el correo electrónico proporcionado a través del formulario. Desde la Secretaría Electoral recordaron que las notificaciones no se realizan por WhatsApp, y que tampoco esta es una vía de excusación de los docentes convocados. Cabe aclarar que el registro de voluntarios permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre, cuando se lleven a cabo las elecciones generales.



REMUNERACIÓN

La inscripción es fácil, online y solo requiere algunos datos básicos. De todos modos, advierten que no garantiza que la persona sea designada, pero si hay una vacante en esa mesa, se puede usar ese banco de datos. En cuanto a la compensación por desempeñar el trabajo durante la jornada electoral, se determinó que los jefes de local recibirán $20.000 por elección, mientras que el presidente y los auxiliares recibirán $15.000.