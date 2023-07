Funcionarios de economía negociarán en Washington

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, viajarán en las próximas horas a Washington con el fin de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El objetivo de ambos funcionarios es acordar un nuevo programa con nuevas metas de acumulación de reservas, emisión monetaria y déficit fiscal, con el fin de llegar a fin de año en un contexto en el que el ministro de Economía, Sergio Massa, será candidato a la presidencia en las elecciones de octubre.

Las negociaciones con el FMI se prolongaron mucho más de lo que el ministro de Economía había dicho en abril pasado, cuando luego de un viaje a Washington, aseguró que iban a llevar solo tres semanas.

Entrando a julio y con un pago de 2.700 millones de dólares, el acuerdo no se firmó.

El ministro prometió que ello ocurrirá "en horas", al hablar ante empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción.

Según informaron fuentes del Palacio de Hacienda, Rubinstein y Madcur estarán partiendo hacia la capital de Estados Unidos entre hoy y mañana.

Para la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI) "Massa habría llegado a un acuerdo con el FMI".

"Entendemos que sería para asegurar el desembolso de junio y el de septiembre por 3.300 millones de dólares", señala PPI.

La Alyc indicó que "de esta manera, el oficialismo compraría tiempo hasta las elecciones PASO, pero no mucho más allá de eso".

"Asumiendo que el BCRA tiene un saldo neutro, no interviene en los dólares financieros y paga en tiempo y forma al FMI, las reservas netas se encontrarían alrededor de -5.300 millones de dólares en la previa a las elecciones primarias si solo llega el desembolso de junio", señaló el informe.

"¿Cómo cambiaría la foto si se adelanta el inflow de septiembre? En caso de que esto suceda, las reservas netas mejorarían hasta 1.954 millones de dólares, una cifra similar a la actual", indicó PPI.