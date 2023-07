El Linqueño frenó a Unión

Una sorpresiva derrota en su casa sufrió Unión de Sunchales, al caer este domingo por 1 a 0 frente a El Linqueño, en el inicio de la tercera rueda de la Zona 3 del Federal A. El Bicho Verde venía de dos triunfos consecutivos y este traspié frena, al menos de forma transitoria, sus aspiraciones de darle alcance a los equipos más encumbrados, en una jornada donde además se le habían dado los resultados de sus rivales directos. El único gol del partido fue convertido por el delantero Hernán Brylko, a los 18 minutos del segundo tiempo.

Esta vez Adrián Rodriguez no pudo convertir como en las fechas pasadas, aunque tuvo una clara chance donde estrelló un cabezazo en el travesaño.

La formación titular del equipo de Cristian Molins fue con Agustín Rufinetti; Alexandro Ponce, Alexis Niz, Santiago Paulini y Román Barreto; Matías Grandis, Thiago Allasia, Manuel Vargas y Gonzalo Schonfeld; Ciro Leinecker y Adrián Rodriguez.



DEMÁS RESULTADOS

Sp. Belgrano de San Francisco 0 - Defensores de Pronunciamiento 1 (Jorge Rossi); Douglas Haig de Pergamino 3 (Pablo Mazza -2- y Juan P. Miño) - Sp. Las Parejas 0; Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 (Federico Iribarren) - Independiente de Chivilcoy 0.

Las posiciones quedaron así: Douglas Haig 39 puntos; Independiente y Sp. Belgrano 27; Sp. Las Parejas 26; Unión 24; El Linqueño 22; DEPRO 19; Defensores 15; Gimnasia 13.

Próxima fecha (20ª): Independiente vs. Douglas Haig; Sp. Las Parejas vs. Unión; El Linqueño vs. Sp. Belgrano y DEPRO vs. Defensores. Libre: Gimnasia.