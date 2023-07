El empate de Crucero dejó último a 9 de Julio

Este domingo se disputó la 19ª fecha del torneo Federal A que en la Zona 4 significó la fecha libre para 9 de Julio y donde el empate de Crucero del Norte 0 a 0 como local frente al puntero Gimnasia y Tiro de Salta, determinó que ahora el equipo rafaelino quede solo en el último puesto, aunque con un partido menos. La diferencia es de solo un punto con los misioneros y con San Martín de Formosa.

El que sigue ganando y escapando del fondo es Central Norte de Salta, justamente el próximo rival del León el venidero fin de semana en el norte argentino. El "Cuervo" se impuso como visitante ante Sol de América por 2 a 1, con goles de Juan Franzoni y Leonardo González, mientras que José Romero anotó para los formoseños.

El que volvió al triunfo es Boca Unidos, que gol de Carlos Salom venció en Corrientes por 1 a 0 a Sarmiento de Resistencia, mientras que Juventud Antoniana de Salta le ganó en el Padre Martearena a San Martín de Formosa por 1 a 0 con gol de Gonzalo Gómez.

De esta manera, así están las posiciones: Gimnasia y Tiro de Salta 31; Sarmiento 28; Sol de América 26; Boca Unidos y Juventud Antoniana 23; Central Norte 22; San Martín y Crucero del Norte 19; 9 de Julio 18.

Próxima fecha (20ª): Central Norte vs. 9 de Julio; Gimnasia y Tiro vs. Juv. Antoniana; San Martín vs. Boca Unidos y Sarmiento vs. Sol de América. Libre: Crucero del Norte.