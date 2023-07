Pullaro sigue al frente y crece el rafaelino Bodoira

A dos semanas de las elecciones primarias en la provincia de Santa Fe, las encuestas corren de aquí para allá en los equipos de campaña de los principales candidatos a la gobernación. Un total de 2.843.155 santafesinos podrán votar con el sistema de boleta única en papel entre 17.804 precandidatos de ocho frentes que se inscribieron en el Tribunal Electoral.

En las primarias del domingo 16 se definirán los candidatos para las elecciones de gobernador del 10 de septiembre, cuando además se elegirán 50 diputados, 19 senadores departamentales, 46 intendentes, 217 concejales y 305 presidencias comunales.

Y entre las últimas encuestas, la consultora Management & Fit reveló un fuerte crecimiento en intención de voto del único rafaelino que compite por la gobernación: Edelvino Bodoira, quien de no figurar en los sondeos de opinión de hace dos semanas saltó al cuarto lugar detrás de los radicales de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro y Carolina Losada, el peronista Marcelo Lewandowski y por delante de la socialista Mónica Fein.

Tal como publicó el portal Letrap, si las elecciones a la gobernación fueran hoy, el 31,7% respondió que votaría por Unidos para Cambiar Santa Fe contra el 22% que se inclinaría por el oficialista Juntos Avancemos. En tanto, dentro de la alianza opositora, el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro (lista Santa Fe Puede) cuenta con una ventaja de 3,8% por encima de su adversaria interna, la senadora nacional Carolina Losada (lista Es con Vos). Al ser consultados a quién respaldarían en las PASO del 16 de julio próximo, el 16,9% de los encuestados por Management & Fit aseguró que votarían a Pullaro contra el 13,1% que cosecha la senadora.

La encuesta, que se hizo sobre 1800 casos en toda la provincia con metodología presencial, CATI y online, dejó en el segundo lugar a Lewandowski con 15,7%, es decir que se ubica en el medio entre Pullaro y Losada.

En tanto, el jurista rafaelino Edelvino Bodoira, candidato por la lista Inspirar-Viva la Libertad, subió al cuarto lugar con el 11,4%, el mismo porcentaje que el sondeo le otorga a la precandidata socialista Mónica Fein.

Como aclara Letrap, si bien el nombre Viva la Libertad juega con la asociación de La Libertad Avanza, Javier Milei no tiene candidatos ni listas propias en la elección. En el caso de Bodoira encabeza una alianza integrada por referentes de los sectores antiaborto católicos y evangélicos de la Provincia, que tiene entre sus figuras más destacadas al diputado provincial, Juan Argañaraz, quien busca su reelección.

Asimismo, si se agrupa el voto de los precandidatos individuales por frentes, la sumatoria de Unidos para Cambiar Santa alcanza el 41,4% y la de Juntos Avancemos el 25,4%.

Por otra parte, el informe de Management & Fit presenta diversos escenarios para la elección general del 10 de septiembre. En el primero coloca a Losada como ganadora de la interna de Unidos enfrentando a Lewandowski: en este caso se impone la dirigente radical por una exigua diferencia de apenas 1,9%. En cambio, en el escenario en que Pullaro triunfa en la interna luego en la general se impondría sobre el candidato peronista por un margen de 7 puntos.



EVOLUCIÓN

En la encuesta anterior de la consultora -también sobre una base de 1.800 consultados-, hace dos semanas, Bodoira prácticamente no aparecía mientras que Pullaro reunía una intención de voto del 19,8%, Losada del 18,9% al igual que Lewandowski y Fein del 9,7%.

La comparación de las encuestas permite concluir que Pullaro, Losada y Lewandowski bajaron levemente en intención de voto, Fein creció un margen mínimo mientras que el rafaelino que aspira a suceder a Omar Perotti en la Casa Gris registró un ascenso a toda velocidad.

Por último, si se compara por frentes electorales, Juntos Avancemos permaneció sin cambios en los últimos 15 días con una intención de voto del 25% en tanto que Unidos para Cambiar Santa Fe descendió sustancialmente del 49,8% a 41,4%. ¿Será por los fuertes ataques de Losada a Pullaro que éste último intenta no responder?