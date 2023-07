Desde 2011, el empleo público creció un 34%

Según un informe del IERAL si se toma en cuenta los tres niveles del Estado (Nación, provincias y municipios), el gasto en personal subió 34%, mientras que en el sector privado lo hizo sólo el 3% entre 2011 y 2022. Los datos forman parte de un reporte sobre el estado financiero de las provincias ya que hace poco se publicó el resultado fiscal de las mismas.

A priori, la situación de los estados subnacionales viene mejorando, gracias a mayores aportes de la Nación y debido a que durante el Gobierno de Mauricio Macri se devolvieron fondos retenidos desde la épocas de las AFJP.

El estudio indica que "el resultado financiero en provincias mejoró levemente en 2022, prolongando una tendencia que se registra desde 2015, sólo interrumpida en el 2019". "El excedente logrado el año pasado (0,5% del PIB) es el más alto desde el 2000, sólo superado por el resultado financiero observado en el 2004 (1%)", indica el informe.

El IERAL señala que además del ciclo de aumento de las transferencias de Nación a provincias que se inició en el año 2016, el otro factor que permitió mejorar las cuentas fiscales ha sido la caída en el peso del gasto en Personal.

"En 2015, estas partidas capturaban el 60% de los ingresos corrientes provinciales, guarismo que se recortó al 47 % en 2022″, dice el estudio.

No obstante, a pesar de que el peso del gasto en Personal bajó en el conjunto de las provincias, el empleo subió, y eso, señala la escuela de negocios de la Fundación Mediterránea presumiblemente se deba a una caída del salario real.

En el contexto de la estanflación de más de una década, el empleo público provincial y municipal creció un 35% entre 2011 y 2022, mientras que a nivel nacional lo hizo un 28%. El consolidado arroja una variación de 34 %, que compara con una suba acumulada del 3% en el empleo privado asalariado formal en igual período.

Misiones, Chubut, Santa Cruz y San Luis incrementaron su empleo público en más del 60% en los últimos once años. En el caso de Misiones, el empleo público provincial y municipal aumentó un 93% desde el año 2011, mientras que el empleo privado asalariado formal subió un 12%.

En cambio, Córdoba se presenta como la provincia con el menor aumento del empleo público provincial, que al igual que el empleo privado formal, subió un acumulado del 3% en el período. Neuquén fue la única jurisdicción en la que los puestos de trabajo privados (asalariado formal) aumentaron más que el empleo público (provincial y municipal). Los guarismos fueron de 39% y 33%, respectivamente, para los últimos once años, claramente debido al efecto de Vaca Muerta. (NA)