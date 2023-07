Domingo de Liga Rafaelina de Fútbol

Este domingo tendrá continuidad la cuarta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, capítulo que se cerrará el sábado 15 de julio con un postergado. También habrá acción en la zona con la continuidad de la segunda del Clausura en la B y el Femenino disputa una nueva fecha del Apertura.



TODO EL PROGRAMA LIGUISTA



Miércoles 28/06: Dep. Josefina 0 vs Ben Hur 0, Peñarol 0 vs Sportivo Norte 1.

Jueves 29/06: 9 de Julio 2 vs Brown 0, Arg. de Humberto 2 vs Unión de Sunchales 1. Viernes 30/06: Dep. Aldao 2 vs Dep. Ramona 2. Domingo 02/07: 12.30hs Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado (Ángelo Trucco); 15.30hs Atlético María Juana vs Atlético de Rafaela (Leandro Aragno), Arg. de Vila vs Dep. Tacural (Ariel Gorlino). Sábado 15/07: Libertad vs Florida.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 12, puntos; Peñarol 9; Ben Hur 8; 9 de Julio 7; Libertad 7; Dep. Josefina 6; Deportivo Ramona 5; Atlético de Rafaela 4; Argentino Quilmes 4; Ferrocarril del Estado 4; Unión de Sunchales 4; Deportivo Aldao 4; Deportivo Tacural 3; Atlético María Juana 3; Florida de Clucellas 3; Brown San Vicente 0; Argentino de Humberto 0; Argentino de Vila 0.



PRIMERA B



La segunda fecha del torneo Clausura se inició el viernes por la noche con un par de adelantos y tendrá continuidad este domingo, con el siguiente programa:



ZONA SUR



Viernes 30/07: Juv. Unida de Villa San José 0 – Bochazo 1. Domingo 02/07: 15.30hs San Martín vs Atl. Esmeralda, Zenón Pereyra vs La Hidráulica, La Trucha FC vs Libertad EC, Sp. Santa Clara vs Talleres (MJ). Libre: Def. de Frontera.



ZONA NORTE



Viernes 30/06: Atl. Juventud 3 – Ind. San Cristóbal 0 (en Sportivo). Domingo 02/07: 14.00hs Sp. Aureliense vs San Isidro; 15.30hs Ind. Ataliva vs Belgrano San Antonio, Sp. Roca vs Dep. Susana, Moreno de Lehmann vs Tiro Federal Moisés Ville. Libre: Dep. Bella Italia.



NUEVA FECHA DEL FEMENINO

Este domingo se disputará la 5º fecha del torneo Apertura de Fútbol Femenino de la Liga Rafaelina, con escenario la cancha de 9 de Julio.

Sub 14: 10hs Bochazo vs Atlético de Rafaela, 11.15hs 9 de Julio vs Argentino de Humberto.

Primera: 12.30hs Dep. Susana Verde vs Dep. Susana Blanco; 14.15hs Atlético de Rafaela vs Libertad de Sunchales.