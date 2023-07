Barracas sorprendió a River

River, cayó con Barracas Central, que logró un triunfo histórico tras 97 años, por 2-1, como local, en la continuidad de la fecha 22 de la Liga Profesional.

Martín Demichelis decidió presentar un equipo alternativo, con la intención de darle descanso a varios titulares, pero la rotación no funcionó. Los conducidos por Sergio Huevo Rondina dominaron el partido de la mano de sus figuras, Iván Tapia en el medio y Bruno Sepúlveda en el ataque.

Los goles del Guapo fueron de Carlos Arce (18m. PT) y Mauro Peinipil (11m. ST), mientras que el descuento del Millonario lo consiguió el colombiano Miguel Borja (17m. ST).

En el entretiempo hubo varias discusiones entre los futbolistas y el cuerpo técnico de River con la terna arbitral encabezada por Leandro Rey Hilfer, tras sentirse perjudicados por la anulación del gol de Enzo Díaz, en un offside discutible.

Si bien hasta el final, el partido quedó abierto, River lo empujó más con personalidad que con fútbol y no le alcanzó. Con este resultado, el conjunto de Núñez continúa como líder del certamen con 50 puntos, por su lado, Barracas Central cosechó tres unidades importantes para escapar del fondo y llegar a las 27.



OTROS PARTIDOS. San Lorenzo 1 - Central 0, Estudiantes 1 - Central Córdoba 1. HOY: 15hs Independiente vs Huracán, 17hs Colón vs Racing, 19hs Instituto vs Belgrano, 19.30hs Banfield vs Argentinos, 19.30 Defensa vs Tigre, 21.30hs Boca vs Sarmiento.



PRINCIPALES POSICIONES. River 50, puntos; Talleres 43; San Lorenzo 41; Lanús 40; Estudiantes 37; Central 35