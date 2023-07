Seguridad: la Provincia abrió una nueva inscripción para el ingreso a la policía

El gobierno de Omar Perotti a través del Ministerio de Seguridad, abrirá una nueva inscripción para todas aquellas personas que quieran formar parte de la policía de Santa Fe. La misma será online desde el 1 al 5 de julio.

La inscripción a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana ciclo lectivo 2023-2024, para ingresar a la Policía de la provincia de Santa Fe, en el grado de Suboficial, Escalafón General, Subescalafón Seguridad, busca incorporar a mujeres y varones de 18 a 28 años de edad, que tengan el secundario completo, y que cumplan con los requisitos planteados por la institución.

Esta nueva convocatoria es para completar el cupo de 450 vacantes para toda la provincia.

La tecnicatura es una carrera de tres años y los dos primeros son de cursado presencial bajo régimen externo en la ciudad de Reconquista, Rafaela, Recreo, Rosario y Murphy. Una vez finalizado y aprobado el segundo año, se obtiene el título intermedio provincial de "Auxiliar en Seguridad", que permite ingresar a la Policía de la provincia de Santa Fe. Además, los cadetes obtienen el título nacional de “Agente de Calle”. Luego de haber prestado dos años de servicio efectivo en la policía, se debe cursar y aprobar el tercer año para graduarse de "Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana".



LOS REQUISITOS

Para la inscripción, los interesados deberán:

a) Ser argentino, nativo o por opción.

b) Tener entre 18 y 28 años de edad hasta el 30/0612022 inclusive.

c) Tener título secundario o polimodal completo (excluyente sin adeudar materias a la fecha de la incorporación), el mismo deberá estar registrado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

d) Poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes al Escalafón General, Subescalafón Seguridad de la Policía de la Provincia de Santa Fe, debiendo superar los exámenes psicológicos y médicos de ingreso.

e) No haber sido condenado por la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta.

f) No encontrarse procesado por la justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución con aclaración cuando la ley lo contemple, que el proceso no afecte su buen nombre y honor

g) No ser empleado de la Administración pública nacional, provincial, municipal y/o comunal.

h) No haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la Administración pública nacional, provincial, municipal y/o comunal.

i) Presentar la documentación necesaria en la forma y plazo que se establezca.



PARA LA INCORPORACIÓN

a) Haber cumplido con el Proceso de Selección.

b) Haber obtenido un orden de mérito que permita ser considerado dentro de las vacantes que se determinen.

c) Haber obtenido y presentado su título secundario definitivo y registrado en el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

d) Haber obtenido el apto médico definitivo en caso de haber resultado condicional en la Junta Médica.

e) Firmar un contrato de beca previa aceptación voluntaria del Reglamento de Alumnado del Instituto de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Fe (I.Se.P,).

f) Presentarse en el Instituto en la fecha y con los elementos requeridos para su incorporación.