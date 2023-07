La Provincia recepcionó 22 mil denuncias en los centros territoriales en la primera mitad del año

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, recepcionó más de 22.000 denuncias en los Centros Territoriales de Denuncias de las regiones de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela, en el período de enero a junio del 2023.

Los Centros Territoriales de Denuncia funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientando a la sociedad, registrando las denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones. Estos CTD se dividieron en 5 regiones que abarcan todo el territorio provincial: Región 1: Santa Fe; Región 2: Rosario; Región 3: Venado Tuerto; Región 4: Reconquista, y Región 5: Rafaela.

En la Región 1: Santa Fe se registraron 3.681 reportes de los cuales fueron en su mayoría sobre estafas, hostigamientos, accidente de tránsito con lesiones, desobediencia y hurto, entre otras.

Asimismo, 392 reportes fueron sobre violencia de género, 150 sobre violencia familiar, 113 sobre conflictos vecinales, 73 sobre maltrato infantil, 68 sobre delitos informáticos, 28 por criminalidad organizada, 6 por violencia institucional, 6 contra adultos mayores y 3 por delitos rurales.

Por su parte, en la Región 2 de Rosario, se registraron 17.065 reportes en los CTD sobre robos, amenazas, estafas, hostigamiento y lesiones, entre otras. Mientras que las certificaciones más solicitadas fueron sobre declaración de domicilio, certificación de extravío y exposiciones civiles.

Además, se registraron 1.065 denuncias sobre violencia de género, 821 sobre violencia familiar, 280 sobre criminalidad organizada 243 sobre conflicto vecinal, 79 sobre maltrato infantil, 25 sobre violencia institucional, 19 contra adultos mayores, 4 sobre delitos rurales y 3 sobre mala praxis.

Por su parte, en la Región 3 de Venado Tuerto hubo 976 registros sobre estafas, amenazas, robos, hostigamiento e impedimento de contacto.

También, se asentaron 42 denuncias sobre violencia de género, 21 sobre violencia familiar, 20 sobre conflicto vecinal, 7 sobre maltrato infantil, 5 sobre violencia institucional, 3 sobre mala praxis, 3 delitos informáticos,2 sobre criminalidad organizada y 1 sobre delitos rurales.

En la Región 4 de Reconquista fueron 220 registros sobre amenazas, estafas, hostigamiento, extravío de cheques y hurto y solo el 4% restante fue la toma de certificados ciudadanos sobre exposiciones civiles, certificados de extravío y certificados de impedimento de ingreso laboral.

Además, se tomaron 19 sobre delitos informáticos, 17 conflicto vecinal, 13 violencia familiar, 8 criminalidad organizada, 8 denuncias sobre violencia de género, 3 violencia contra adultos mayores, 1 delitos rurales, 1 violencia institucional y 1 maltrato infantil.

En este marco, la directora provincial de los CTD, Daniela Ghiorzi, expresó que "los CTD son espacios amigables con una mirada de sensibilización porque están atendidos por profesionales y abogados, que tienen un enfoque de las herramientas necesarias para acceder a la justicia en sus diferentes ramas. Asimismo, los CTD tienen una conexión inmediata con el MPA, no solo por sistema sino también que en muchos casos de delitos se articula y llama inmediatamente al fiscal. También, tiene articulaciones con los diferentes municipios y comunas en las áreas de género, niñez, los CADS, y con la Defensoría del Pueblo, por lo que el abordaje de las denuncias recibidas en estos centros es integral".

Del mismo modo, Ghiorzi destacó que "estamos trabajando con el MPA en una modificación en el sistema porque queremos agilizarlo aún más, ya que consideramos que es fundamental para que el ciudadano pueda realizar la denuncia y así generar velozmente la información criminal para luego volcar en los sistemas inteligentes de patrullaje y realizar la persecución del delito".

Por último, en la Región 5 de Rafaela se recibieron 402 reportes sobre estafas, amenazas, impedimento de contacto, hostigamiento y lesiones, entre otros. Allí se registraron 67 denuncias sobre violencia de género, 59 violencia familiar, 46 delitos informáticos, 33 conflicto vecinal, 12 maltrato infantil, 10 criminalidad organizada, 7 violencia institucional, 2 violencia familiar y 2 sobre mala praxis.



CENTROS TERRITORIALES DE DENUNCIAS

Los Centros Territoriales de Denuncias son una alternativa a las comisarías. Dependen de la administración pública provincial y gestionan un sistema de atención, orientación y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones en el marco de faltas provinciales. Funcionan desde el 2014 y hoy ya suman 46 en todo el territorio provincial al servicio de la ciudadanía. Las denuncias en sus oficinas agilizan el trámite judicial y descomprimen la tarea policial, mejoran la atención a los vecinos y permiten una mayor presencia en las calles. Son atendidos por abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.

Todas las denuncias o trámites que se realizan en las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el Poder Judicial, pueden realizarse en los CTD:

* Delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc.).

* Siniestros de tránsito con lesionados.

* Presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.)

* Constancias de declaración de domicilio.

* Constancia de supervivencia.

* Constancia por extravíos varios (documentos nacional de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pasaporte, carné, etc.).