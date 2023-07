El 2 de julio homenajeamos a aquellos profesionales de la comunicación social, dedicados a informar sobre el mundo del deporte. Se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo.

La creación de esta efeméride en el año 1995 surgió por iniciativa de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), durante el Congreso Mundial de Quebec. Se eligió como fecha el día 2 de julio para conmemorar la creación de dicha Asociación.

No se trata solo de narrar noticias o eventos deportivos. El periodista deportivo contribuye a la promoción del deporte como un tema de interés general y educativo, fomentando hábitos deportivos que repercuten en la salud de las personas.



Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS)

Se creó el 2 de julio de 1924 en París, Francia a raíz de la propuesta efectuada por el jefe de prensa de los Juegos Olímpicos celebrados en ese año (Franstz Reichel) y por el belga Victor Boin.

El objetivo principal de esta Asociación es mejorar la cooperación entre las 164 organizaciones de prensa deportiva en el mundo, orientada a promover el deporte y defender el interés profesional de sus miembros.

Asimismo, fomenta valores como la amistad, solidaridad y los interesas comunes de los periodistas deportivos de todas las naciones, asegurando las mejores condiciones laborales de estos profesionales.

La AIPS funge como un organismo intermediario entre la prensa internacional, atletas y patrocinadores. Igualmente coordina acciones conjuntamente con la Federación Latinoamericana y del Caribe de Periodistas Deportivos.



¿Cuál es la labor del periodista deportivo?

La labor del periodista deportivo no se centra únicamente en informar sobre las noticias y eventos deportivos sino que va más allá, propiciando la generación de debates y coloquios basados en el contenido de la información transmitida. Contribuye a fomentar la práctica deportiva y la afición a los deportes.

Una parte de estos profesionales de la información trabajan en la sección deportiva de periódicos y revistas, redactando artículos relacionados con los acontecimientos deportivos e información de interés sobre atletas y deportistas.

Por otra parte, encontramos a periodistas deportivos cuyo campo de acción es el terreno del juego. Narran los eventos deportivos y juegos olímpicos transmitidos en directo por radio o televisión, con particular énfasis en el desarrollo del evento deportivo y el desempeño de los jugadores y atletas.

Comparte información sobre el Día Internacional del Periodista Deportivo en las redes sociales, utilizando el hashtag #DiaInternacionalPeriodistaDeportivo.