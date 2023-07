La Argentina le pagó al FMI y un equipo de Economía viajará a Estados Unidos

La Argentina le pagó ayer al FMI un vencimiento por unos US$ 2.700 millones, utilizando Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del Fondo, y yuanes, anunció el Ministerio de Economía. Además, se indicó que con el objetivo de arribar a un acuerdo con el organismo, un equipo encabezado por el jefe de Asesores, Leonardo Madcur, y el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, viajará a Estados Unidos a principios de la semana entrante. No se habló aún de un posible viaje del ministro Sergio Massa.

Es la primera vez que la Argentina usa la moneda china para pagarle al FMI. Ante la falta de dólares en el Banco Central, el Gobierno ya había indicado que usaría US$ 1.700 millones en derechos especiales de giro (DEG, la moneda del FMI) y el resto serían yuanes que vienen del swap con China, parte de los US$ 10.000 millones que tiene de libre disponibilidad.

La Argentina busca pagar los vencimientos mientras por ahora se "avanza" con las negociaciones para recalibrar el programa , aunque todo viene con una gran demora. Massa había dicho semanas atrás que su equipo técnico viajaría a Washington cuando todo estuviera casi listo. El viaje de Madcur y Rubinstein parece ser un signo de la inminencia de un cierre.

En Economía se ilusionan con que el Fondo adelante más de los US$ 4.000 millones que le corresponderían por la cuota de julio. Quiere que le anticipen los desembolsos que debería recibir hasta fin de año, casi unos 10.000 millones para aliviar las reservas.

Según analistas, el FMI no quiere dar tal suma de dinero para que se esfume en mantener controlado al dólar en medio de la explosividad electoral. Consideran posible que surja pronto un acuerdo "light" o transitorio, que acomode un poco las metas y adelante desembolsos para que la situación no explote, pero con la certeza de que gane quien gane el programa debería ser renegociado después de diciembre.

Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, emitió una declaración después de una reunión informal de rutina del Directorio Ejecutivo sobre Argentina."El personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo", señaló. Dijo que "las discusiones técnicas continúan sobre un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica, en el contexto de una situación desafiante, en parte afectada por la sequía histórica".

Explicó que "las discusiones están enfocadas en fortalecer las políticas macroeconómicas para apoyar la acumulación de reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables". "Las autoridades argentinas continúan manteniéndose al día con sus obligaciones financieras con el Fondo", destacó.



DERRUMBE EN RESERVAS

Las reservas internacionales del Banco Central sufrieron una caída estrepitosa de US$ 2.851 millones luego de que la Argentina le pagó al FMI. A pesar de que el pago se efectuó en yuanes y DEG, la moneda del Fondo, el impacto en las reservas se produjo igual, ya que esa variable clave contabiliza las divisas en moneda china y en derechos especiales de giro del FMI.

Este viernes las reservas cerraron en 27.933 millones de dólares, el menor nivel en más de nueve años. Según analistas, las reservas de libre disponibilidad del BCRA ya operan con un nivel negativo cercano a los 5.000 millones de dólares, lo cual refleja la debilidad de la Argentina, que busca cerrar con urgencia un anticipo de crédito por parte del FMI.



CAYÓ LIQUIDACIÓN

DE DIVISAS

Las empresas agroexportadoras liquidaron durante junio US$ 1.581 millones, lo que representó una baja interanual del 59%, informaron la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Las liquidaciones de junio fueron un 62% inferiores a las de mayo último, mientras que en los primeros seis meses con el año pasado, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por un 42%.

Las entidades sostuvieron que el ingreso de divisas del mes de junio "es el resultado de la magra cosecha gruesa, fuertemente impactada por la sequía, la culminación del dólar especial del Decreto 194/23 y la situación económica general".