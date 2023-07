El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo ayer en la provincia de Santa Fe. En su paso por la ciudad capital, compartió distintas actividades con el precandidato a gobernador Maxi Pullaro. Más temprano estuvo en la ciudad de Reconquista, junto a Gisela Scaglia, precandidata a vicegobernadora. En diálogo con los medios, Rodríguez Larreta afirmó: “Para ganarle al kirchnerismo y a las mafias de las drogas tenemos que estar juntos”.

Larreta estuvo reunido con empresarios y emprendedores santafesinos, quienes le manifestaron las distintas trabas del Gobierno Nacional a la producción. “Este gobierno les pisa la cabeza, no ayuda, les pone cada vez más impuestos y trabas con un país cerrado al mundo”, describió el candidato y aclaró: “Vamos a revertir eso”.

“Santa Fe va a ser uno de los grandes motores de crecimiento y sacar la Argentina adelante, con Maxi, trabajando todos en equipo” aseguró y ponderó el potencial productivo en materia de alimentos y maquinaria agrícola, en la industria metalmecánica, en biotecnología y turismo.

Consultado por las internas de Juntos por el Cambio, manifestó: “Para mí la unidad está por encima de todo, yo trabajo para eso.” Sobre el día después de las elecciones de agosto, aclaró: “Cuando gane las PASO, vamos a trabajar todos juntos y más, porque yo sigo con la convicción de que hay que seguir ampliando nuestro espacio”.

En relación a las internas de Santa Fe, sostuvo: “Gane quien gane tenemos que trabajar juntos, ese es el espíritu de nuestro espacio”, y puso de ejemplo el trabajo conjunto de la coalición en 2021 en distintas provincias y su propia experiencia en la Ciudad de Buenos Aires en 2015 cuando ganó la interna contra Gabriela Michetti .

En ese sentido destacó la actitud de Pullaro: “Valoro muchísimo las palabras de Maxi de poner por encima la unidad, de no engancharse en críticas ni chicanas. La actitud JXC tiene que ser siempre en el marco del respeto, discutiendo ideas y puntos de vista pero nunca con apelaciones personales, porque para ganarle al kirchnerismo tenemos que estar unidos”. “No alcanza con ganar la elección, el día después tenemos que cambiar la vida de los argentinos, recuperar la seguridad”, aseguró Larreta en el marco de un encuentro al que asistieron dirigentes y candidatos de toda la región, como el precandidato a intendente de Rafaela, Ceferino Mondino, y el precandidato a concejal, Alejandro Saione.

Sobre la candidatura de Massa, aseveró: “¿Quién puede dudar que el ministro de economía del kirchnerismo sea kirchnerista? Con Massa candidato, plantean la reelección de la inflación y del modelo kirchnerista”. También descartó acuerdos: “No voy a hacer acuerdos con un espacio político que abrió las cárceles y cerró las escuelas, que solo es amigo de Venezuela y Nicaragua, que impulsa un juicio a la Corte”.

En relación a su plan de gobierno, sostuvo: “No hay lugar para la improvisación, hay que laburar e ir a fondo desde el 10 de diciembre”. Y afirmó que va a rediscutir la coparticipación para terminar con las asimetrías en materia de tarifas y subsidios, que son responsabilidad del “gobierno kirchnerista, que ha hecho de Argentina un país totalmente unitario”. “Lo vamos a cambiar y van a ser los santafesinos quienes manejen los recursos y definan los proyectos, las obras”, aseguró.

Por último, se refirió a la lucha contra el narcotráfico. “Mejorar la seguridad lo dicen todos, la diferencia está en el cómo. Nosotros vamos a: inundar la provincia de gendarmes, destinando el ejército a cuidar la Patria en las fronteras; aislar a los capos narcos e inhibir las llamadas desde las cárceles; ocupar los cargos de la Justicia Federal, 1 de cada 3 están vacantes, no puede pasar; y a crear un cuerpo de élite con los mejores hombres y mujeres”, detalló. También dijo que el próximo gobierno provincial tiene que fortalecer la policía con equipamiento, tecnología y capacitación.

En la ciudad de Santa Fe, además de la reunión con empresarios y emprendedores, Rodríguez Larreta caminó por el centro y la peatonal, y mantuvo un encuentro con dirigentes. Lo acompañaron durante la jornada, los precandidatos a gobernador y vicegobernadora, así como también: Jorge Faurie, ex canciller y actual precandidato a diputado nacional; el ex intendente y actual candidato a diputado provincial, José Corral; y Chuchi Molina, precandidata a intendente. Más temprano, en la ciudad de Reconquista, Rodríguez Larreta mantuvo un encuentro con productores agropecuarios, entre otras actividades.

Esta es la octava visita que el mandatario realiza a la provincia de Santa Fe, en el marco del armado del plan integral de desarrollo para sacar a la Argentina adelante, de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Anoche Larreta viajaba a Paraná para compartir este sábado distintas actividades con el candidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.