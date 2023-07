Castellano tiene decidido armar una Agencia de Seguridad Vial de Rafaela

El Intendente consideró que el nuevo organismo debe involucrar a las instituciones de la ciudad. "Con el Municipio solo no alcanza" para dar respuesta a la problemática del tránsito afirmó.

Con la inseguridad vial instalada entre las principales problemáticas de la ciudad de Rafaela, el intendente Luis Castellano está decidido a dar un giro en la gestión del tránsito con la creación de un "ente autárquico" con participación de los sectores público y privado. Tras admitir que con "el Municipio solo no alcanza para mejorar el tránsito", el titular del Ejecutivo anunció que avanzará en la conformación de una "Agencia de Seguridad Vial" que tendrá un presupuesto propio para delinear una "política pública" integral que tenga como objetivo mejorar la seguridad en las calles y avenidas de la ciudad.

"La nueva Agencia tendrá un formato similar al Instituto para el Desarrollo Sustentable o el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local. Queremos una agencia local que involucre a todas las instituciones públicas y privadas. Es necesario que todos nos comprometamos con el tránsito para mejorar la seguridad vial y la protección de la vida", sostuvo Castellano.

Para el Intendente, la magnitud del problema supera la capacidad de acción del Municipio y por tanto es necesario una estructura mayor que pueda diseñar desde campañas de educación vial hasta los sistemas de control y sanción. "Las empresas, los comercios, las instituciones de todo tipo. La cuestión es poner en marcha mediante una agencia una política pública que perdure en el tiempo más allá de quien gobierne la ciudad", subrayó Castellano.

En plena campaña para las elecciones primarias del 16 de julio, el actual intendente está en carrera para lograr una nueva reelección que le permita "terminar proyectos que están pendientes". Entre esos "compromisos asumidos" se encuentra la renovación de las veredas del Microcentro, la reconversión del Complejo Ripomonti y la obra de desagües en el perímetro de la Plaza 25 de Mayo.

"La motivación para continuar cuatro años más como intendente de Rafaela es poder terminar los procesos iniciados para construir nuevas veredas en el Microcentro, concretar el proyecto ganador del concurso para el Complejo Ripamonti y el anillo central de la Plaza. Creo que son las tres obras que completarían el ambicioso proyecto del área central", sostuvo el Intendente. "Quizás el esquema para renovar las veredas es el que más avanzado está por el nivel de diálogo con comerciantes y frentistas. Lo que pasa es que nos agarró un proceso inflacionario en aumento que puso todos los presupuestos en jaque. En el caso de la Recova Ripamonti estamos en busca de financiamiento tanto a nivel provincial como nacional", explicó el funcionario.

En este marco, el Intendente fue consultado con una de los problemas que afectan al comercio del macrocentro y que de alguna manera se transformó en un obstáculo para el concepto de Rafaela Ciudad de Eventos en el que se embarcó su gestión en el Municipio. "Es un problema ambiental tremendo. Al haber menos árboles en los campos de la región, en los caminos rurales, las aves vienen a dormir a la ciudad con todos los inconvenientes que eso genera en materia de higiene urbana. No es un problema exclusivo de Rafaela, se repite en muchísimas ciudades. Nuestro proyecto para construir un Parque Regional en un predio de más de 60 hectáreas al oeste de la ciudad, entre el Campus de la UNRaf y la Variante, tiene que ver con encontrar una solución para este tema". De todos modos, esta iniciativa para sumar un nuevo espacio público requiere de una inversión millonaria por lo que se busca financiamiento internacional y no hay plazos definidos.

¿Qué se puede esperar con la suciedad que provocan las aves? "Mientras tanto hacemos como Municipio un gran esfuerzo para efectuar en la madruga la limpieza de veredas. Y a la nochecita se trabaja en el ahuyentamiento de las aves y tenemos previsto incorporar aves rapaces. Todos son parches para un problema ambiental profundo", cerró.