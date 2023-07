Con muy buena convocatoria, la lechería tuvo su cónclave en la Sociedad Rural

La Sociedad Rural de Rafaela (SRR) se convirtió una vez más en el epicentro de la lechería argentina. En el día de ayer, el Salón de Industrias fue el escenario elegido por la entidad para la realización del 3° Seminario Internacional de Lechería (SIL), que se realizó por primera vez de manera presencial y reunió a numerosos actores de la cadena: productores, industriales, profesionales, asesores y analistas. Por supuesto que el evento, que comenzó a la mañana y se extendió hasta la tardecita de viernes, también convocó a funcionarios nacionales, provinciales y locales, como el intendente de la ciudad Luis Castellano y el ministro de Producción de la Provincia, Daniel Costamagna.

“Este Seminario busca mostrar el potencial de la lechería, una actividad tan dinamizadora en nuestra región que necesita políticas de Estado claras para su desarrollo y crecimiento”, remarcó a LA OPINIÓN, la presidenta de la entidad Norma Bessone. Y agregó: “consideramos importante, y necesario, reflejar la mejor cara de la lechería, a partir de la aplicación de tecnología, la sustentabilidad y contemplando también las nuevas generaciones”.

A lo largo de toda la jornada, el SIL fue el ámbito ideal para el intercambio de miradas y propuestas que permitan conocer y debatir posiciones, criterios y experiencias. En ese sentido, hubo espacio para apreciar casos exitosos con jóvenes empresarios que, contra viento y marea, apuestan por una actividad que contribuye fuertemente a esa rueda económica que moviliza a determinadas regiones del interior productivo.

La mirada industrial también estuvo presente en el evento. Ércole Felippa (Centro de la Industria Lechera, CIL) y Pablo Villano (APYMEL) compartieron un panel dedicado a un eslabón que siempre está bajo la lupa. De todas maneras, ambos coincidieron en la necesidad de contar con una leche “de calidad”, una idea que desde hace décadas genera controversias. De hecho, los industriales reconocieron que existe un volumen muy grande de producción que contempla la leche tipificada en categoría D y E. “Nadie puede estar en contra de sistemas que valoricen los atributos de la leche y no que tenga solo en cuenta el litro. Ahora bien, ¿qué hacemos con todas esas empresas que producen eso?”, se preguntó el presidente del CIL y también de Manfrey.



LA MIRADA DE CRA

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, también estuvo presente en el SIL e integró uno de los paneles que tuvo lugar por la tarde. Al realizar un análisis de la situación, el dirigente entrerriano (ligado de manera directa a la actividad por contar con tambo) advirtió que en los últimos 20 años la actividad “decreció” y sufrió un proceso de “concentración” muy importante y notorio.

“Hubo una transformación que no permite el crecimiento que se necesita y esto se da porque no existe una política lechera que genere confianza y credibilidad”, destacó. Y fustigó: “el bolsillo del productor es el que termina pagando las cuentas de toda la cadena y esto parece que no se termina de entender y genera empantanamiento. No logramos crecer y no podemos abrir mercados para exportar y generar credibilidad”.

El titular de CRA ponderó la realización del evento porque “brinda datos certeros para comprender que si no tomamos medidas claras y en condiciones, vamos a seguir perdiendo productores. No queremos una lechería sólo para el consumo interno, sino también una que genere recursos, dólares que son tan necesarios”.

Por último, indicó: “Nosotros tenemos que seguir trabajando para lograr que la lechería tenga un despegue porque sin crecimiento no hay futuro posible”.

En tanto, el intendente Luis Castellano, que participó del acto de apertura e inicio de jornada de exposición y debate del SIL, destacó que se trata de “un evento más que tiene Rafaela y que tiene que ver con nuestra raíz productiva en la cuenca lechera más importante del país”.

El Intendente felicitó a la presidente de la SRR, Norma Bessone, “por su esfuerzo y el de todo su equipo” que permitió organizar un evento que convocó a casi 300 personas, que se instruyeron y capacitaron sobre temas fundamentales para el sector, que atraviesan no solamente la producción, sino también la sustentabilidad, las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones”.

El mandatario tuvo la posibilidad de presenciar la primera disertación de la jornada, a cargo de Jorge Giraudo (OCLA). Entre tantísimos datos, se indicó que el 82 por ciento de los tambos argentinos producen 4.000 litros por día o menos y acumula el 43 por ciento de la leche de todo el país. En ese sentido, Castellano comentó: “Vimos, y nos asombramos, datos a nivel mundial que sirven para poner en debate y para que también podamos repensar el futuro de la lechería, justamente, con un esquema sustentable, con tecnologías nuevas y con una generación de jóvenes que ya está entendiendo cómo viene eso”. Al mismo tiempo destacó la presencia en el evento de muchas empresas, muchos jóvenes estudiantes y muchas instituciones. “Esa es la manera de hacer las cosas que tenemos en la ciudad”, resaltó.

Cabe destacar que no fue la única personalidad política que participó del SIL. La apertura del evento contó también con la presencia del director nacional de Lechería, Arturo Videla; el director provincial de Producción Lechera y Apícola, Abel Zenklusen, la secretaria de Ambiente y Movilidad de la Municipalidad, María Paz Caruso e integrantes de entidades ligadas a la producción, la ciencia y la educación.