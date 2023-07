River quiere acercarse más al título en la LPF

River Plate, puntero con 10 unidades de ventaja sobre Talleres, visitará este sábado a Barracas Central con el fin de dar otro paso hacia el título de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en uno de los cuatro partidos a jugarse en la continuidad de la 22da. fecha.

El encuentro se jugará en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, ubicado en el barrio capitalino de Barracas, desde las 15, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Ariel Penel y televisado por ESPN Premium.

River, con casi un 80 por ciento de efectividad, está transitando sin sobresaltos la ruta hacia el título, el primero bajo la conducción de Martín Demichelis. Fecha a fecha queda plasmada la gran diferencia entre el juego del “Millonario”, la calidad de sus jugadores y los demás equipos.



LA FECHA. Viernes 30/06: Platense 0 - Lanús 1 (72' M. Esquivel), Vélez 1 (77' Castro) - Arsenal 0, Atlético Tucumán 1 (18' penal Coronel) - Unión 0. Sábado 01/07: 17.30hs San Lorenzo vs Rosario Central, 19hs Estudiantes vs Central Córdoba, 21.30hs Talleres vs Godoy Cruz.



LAS PRINCIPALES POSICIONES. River 50, puntos; Talleres 40; Lanús 40; San Lorenzo 38; Estudiantes 36; Rosario Central 35; Belgrano 34; Defensa y Justicia 33; Argentinos 32; Godoy Cruz 32.