Perotti pidió más apoyo a la Nación para avanzar en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico

El gobernador de la provincia, Omar Perotti participó este viernes del acto en el que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, entregó 93 viviendas del desarrollo urbanístico Estación Cambios del Plan Procrear I, ubicado frente al Parque Federal de la ciudad de Santa Fe, que demandaron una inversión de $1.830.694.148. Pero al mismo tiempo, el gobernador volvió a solicitarle al presidente de la Nación un decidido apoyo para combatir dos situaciones que ponen a la provincia en una encrucijada, ciertamente dramática en muchos casos, como son los embates del narcotráfico y la inseguridad.

En ese sentido, el mandatario provincial le marcó al presidente Fernández que “hemos hablado reiteradas veces que la provincia necesita un acompañamiento adicional en el tema de seguridad. Necesitamos que, a ese impulso de las últimas fuerzas federales arribadas, se lo complemente, y que lleguen más efectivos, para realmente generar en toda la población santafesina un resguardo diferente” señaló Perotti. El gobernador añadió que “tenemos que enfrentar un delito federal complicado como es el narcotráfico. Tenemos la necesidad de coordinar todos los esfuerzos con las fuerzas federales, y un mayor número de fuerzas federales, nos ayudarían y mucho en este momento. Sabemos lo que todos quieren y piden, tenemos nuestras discusiones con su ministro Aníbal Fernández. Porque quiero ser claro, la particularidad que vive Rosario, que vive Santa, es diferente a la que viven otros lugares” dijo Perotti. Una de las manifestaciones más claras del pedido del gobernador al presidente Fernández se centró cuando Perotti dijo que “seguramente otros municipios de otras provincias importantes pueden tener reclamos parecidos, pero la magnitud que debemos tener a la hora de enfrentar el narcotráfico, como usted muy bien lo dijo, la Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio y estoy muy seguro que en los meses que quedan, tendremos ese impulso y ese acompañamiento. Porque esto no puede pasar en este territorio que es Argentina, que es nuestra provincia de Santa Fe” reflexionó.

En línea con sus dichos previos, Perotti consideró que “estoy seguro que podremos contar con usted nuevamente. Contar con un refuerzo adicional para tranquilizar a nuestra población pero fundamentalmente, para que la Argentina sepa que estas cosas no se trasladan para otra parte, que lo podemos enfrentar aquí, enfrentar el ingreso de droga, el ingreso de armas y para eso necesitamos fuerzas federales que nos ayuden en las tareas que tenemos que hacer nosotros porque tenemos que ir depurando nuestra fuerza e institución policial”.

En otro tramo de su alocución Perotti dijo taxativamente que “con los recursos que usted nos ha dado, hemos dado un salto de tecnología importante, que fue puesta en marcha en estos días en Rosario, y que en los próximos días será aquí en Santa Fe. Esa tecnología tiene que ayudar a mejorar las acciones de prevención y de presencia, pero es indispensable ver más móviles y el apoyo logístico necesario en la provincia”. En cuanto a sus consideraciones y pedidos al presidente Fernández, el gobernador Perotti -a modo de cierre en cuanto a este tema- le dijo que “sé que hará lo posible, sé que hará todos los esfuerzos y seguramente Agustín, desde la Jefatura de Gabinete, nos va a ayudar a convencer a Aníbal Fernández que es necesario y es prioritaria la ayuda que estamos pidiendo para la provincia de Santa Fe”.



OBRAS EN SANTA FE

Con estas 93 viviendas, son 115.000 las unidades habitacionales entregadas en todo el país durante la actual gestión.

En la provincia de Santa Fe el gobierno nacional impulsó 14.897 soluciones habitacionales, con una inversión total superior a los 115.317 millones de pesos. En la oportunidad, el mandatario santafesino manifestó que “poder participar en la entrega de viviendas es uno de los actos más lindos que se tiene como funcionario; es ser parte de una etapa en que la vida de cada uno de ustedes se empieza a escribir de otra forma”.

A continuación, indicó que esta “alegría tenemos que extendérsela a cientos que esperan vivir lo mismo que ustedes, por eso estamos semana a semana, junto a (la ministra de Infraestructura, Frana) Silvina, inaugurando o recorriendo viviendas en construcción en todo el territorio”, amplió el gobernador.

Y continuó: “Con recursos provinciales, con recursos nacionales, con aportes de terrenos de vecinos, llevamos entregadas más de 10 mil viviendas en la provincia y tenemos otras 10 mil en construcción. Y nos obliga mucho más cuando sabemos que tenemos 100 mil familias en el registro esperando; entonces allí, el desafío enorme de seguir trabajando coordinadamente con Nación, con cada uno de los municipios y de los propietarios”, precisó Perotti.

Luego, el gobernador manifestó que “estas viviendas son parte de obras nacionales importantes en el territorio de la provincia, que nos han ayudado a generar más de 38 mil puestos de trabajo en estos 4 años, fruto del impulso de la obra pública y del acompañamiento a los sectores productivos”; y resaltó las “obras estratégicas puestas en marcha en la provincia”. Por último, el gobernador destacó que “la decisión política de invertir y destinar fondos a la vivienda son centrales en estos momentos, y particularmente en nuestra provincia de Santa Fe”.



DERECHO HUMANO

Por su parte, el presidente Alberto Fernández indicó “que no hay momento más grato, que el momento en que uno le entrega la llave de su casa a una familia que la estaba necesitando. Porque en verdad lo que uno siente en ese instante es, que efectivamente, le está cambiando la vida a la gente. Hay algo que cambia en la vida de la gente: alguien deja de vivir en la casa de sus padres, de sus hermanos, de alquilar y empieza a ser dueño de su techo, y ese es un cambio muy grande porque termina con la zozobra de muchos”. “El acceso a la vivienda es un derecho humano y así hay que tratarlo, y así hay que resolverlo. Claro que es difícil, y es difícil además cuando las condiciones no ayudan”, destacó el presidente y recordó que esta obra “empezó en el 2014 y en el 2016 se paró, y llegamos en el 2019 y lo volvimos a poner en marcha, y miren la maravilla que hemos hecho entre todos: el gobierno nacional, el gobierno provincial y el municipio”, sostuvo Fernández. Por último, indicó que Santa Fe “produce mucho y le da mucho a la Argentina, debemos cuidarla, estamos orgullosos de esta provincia que tanto le da a la Patria”.