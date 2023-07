El Municipio firmó un convenio de fortalecimiento a Centros de Día

La Municipalidad de Rafaela firmó este viernes un convenio de fortalecimiento a Centros de Día, con la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe. También lo hicieron la Municipalidad de Frontera, la Comuna de Angélica, la Asociación Civl Barbiana de Rafaela y la Asociación Civil Lazos, de Sunchales.

Estuvieron presentes, la delegada Regional de Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donati; el senador departamental Alcides Calvo; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero; el coordinador de Políticas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, Esteban Silva; y representantes de las comunas y asociaciones civiles.

Al respecto, Jorgelina Donati explicó: “Lo que hace este convenio es fortalecer a través de un apoyo económico, a los centros de día que pueden ser de comunas y municipios. Para nosotros es muy importante porque todas estas personas que trabajan diariamente y están en contacto con los chicos, son los que generan estos lazos de confianza, que permiten que los niños y niñas puedan aprender cuáles son su derechos, tener herramientas para comprender cuándo esos derechos están siendo vulnerados y poder decírselo a un adulto de confianza. Así es como se pone en marcha el engranaje del Estado”. “Son muy importantes las tareas de promoción y protección porque muchas veces hay situaciones de violencia contra los niños y niñas que están naturalizadas porque son prácticas culturales arraigadas en algunos sectores”, cerró.

Por su parte, el senador Alcides Calvo afirmó: “Es una herramienta que necesitan los organismos, las instituciones, y en este caso, los municipios y comunas. Ese trabajo que se hace integrado entre municipio, comunas y organizaciones no gubernamentales, tiene que tener sus frutos en el corto, mediano y largo plazo”. “En este caso en particular, quiero rescatar la preocupación y ocupación que tiene el Gobernador de la Provincia, Omar Perotti, como así también, en el caso particular de la Municipalidad de Rafaela, Luis Castellano y todo su equipo del área social”. “Son seis convenios que muestran un espacio de encuentro para la niñez y los adolescentes, que generan actitud de prevención y formación. En ese sentido, creo que el trabajo articulado se ha mostrado no sólo con ese convenio, sino a lo largo de los tres años y medio de gestión. Y esto juega un papel fundamental para la sociedad, para la ciudad, para los pueblos”, finalizó.



SOBRE EL CONVENIO

Estos convenios son parte del programa Centros de Día para Niños, Niñas y Adolescentes, cuyo principal objetivo es el otorgamiento de asistencia financiera a las ONG, personas físicas que representen a movimientos u organizaciones sociales estables y municipios y comunas que posean Centros de Día. Dicha asistencia está destinada a potenciar y fortalecer el funcionamiento de los mismos, como contraprestación de los servicios para la asistencia de niños, niñas y adolescentes, contemplando además, supuestos tales como mejoramiento de la infraestructura, profesionalización de los recursos humanos, movilidad, becas y equipamiento, entre otros.