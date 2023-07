Losada y Viotti por una misma causa: gobernar sin perder el sentido común

Carolina Losada, precandidata a Gobernadora de Santa Fe por la lista "Es con Vos"(Unidos para Cambiar Santa Fe) visitó este viernes la ciudad de Rafaela siendo recibida por Leonardo Viotti, precandidato a Intendente, y llevando adelante una conferencia de prensa donde volvieron a poner sobre la mesa los diferentes ejes de campaña de cara a las elecciones PASO del próximo 16 de julio.

Entre los temas que sobresalieron en la exposición a la prensa, la senadora por Santa Fe volvió a respaldar a Viotti en sus propuestas para combatir la seguridad en la ciudad y en el territorio santafesino, acompañando desde la Provincia para luchar contra el narcotráfico y narcocriminalidad.

Losada recordó que recientemente se presentó un plan integral de seguridad en una reunión que tuvo la presencia del precandidato a Intendente de la ciudad. "Es la primera vez que nos ponemos de acuerdo en un plan integral de seguridad. Firmamos un compromiso, algo que nunca ocurrió porque siempre se fueron tirando la pelota entre Provincia, Ciudad y Nación. Y cuando eso ocurre, la responsabilidad no es de nadie, pero acá será cien por ciento mía como futura gobernadora", expresó.

Como se ha mencionado en otras ocasiones, las iniciativas a nivel local para darle una solución a las problemáticas por inseguridad y criminalidad son sumar más cámaras de videovigilancia, construir un nuevo destacamento de la Guardia Urbana Rafaelina para subsanar emergencias en el menor tiempo posible, acercar la Justicia a los vecinos a través de la presencia de fiscales en los barrios de la ciudad, invertir en destacamentos policiales móviles para lograr una mayor cobertura y generar un espacio de asistencia para mujeres y niños que atraviesan una situación de violencia.

Desde el espacio que conforman, Losada y Viotti se encuentran unidos en una misma causa, la de trabajar para la gente y gobernar sin perder el sentido común. Ambos, comparten una visión de hacer política con honestidad y coraje poniéndose al frente de los problemas.

Al respecto, la precandidata a Gobernadora destacó la importancia de que el referente local de Unidos para Cambiar Santa Fe llegue a la intendencia de Rafaela. "Rafaela no se puede perder un intendente como Leo Viotti. Es una buena persona y eso es un atributo necesario para ser un buen Gobernante. Además, es una persona que puede gestionar muy bien la ciudad y es de mi entera confianza", valoró.

Al momento de su declaración, Viotti valoró el trabajo de la senadora provincial para con la localidad. "Carolina (Losada) siempre tiene muy presente a Rafaela en todas las actividades que desarrolla y en el plan de gobierno que se está planificando para la ciudad y para la provincia de Santa Fe", analizó.

Junto a Carolina Losada, en la conferencia de prensa se hicieron presente integrantes de la lista de precandidatos a concejales, la precandidata a senadora provincial, Carolina Giusti, presidentes comunales y quienes componen los equipos de trabajo de la lista “Es con vos” de nuestra ciudad.



INVERSIÓN EN EDUCACIÓN,

SALUD Y SEGURIDAD

Mientras tanto, ya en la sede de JXC de nuestra ciudad, en calle Bolívar, Losada, Viotti y Giusti, junto a Dionisio Scarpín, precandidato a diputado por la provincia de Santa Fe, y Germán Bottero, precandidato a concejal de Rafaela, mantuvieron un nuevo contacto con la prensa local, en un encuentro que se retrasó más de una hora. En la ocasión, la precandidata a gobernadora comentó también que "me parece que tenemos que pensar en una provincia mejor. Dejemos lo que ya pasó, ya fue, que quede atrás, vamos para adelante, vamos a mejorar la educación. Tenemos el proyecto en educación que es espectacular y eso es lo que más les importa a ustedes saber, porque el proyecto en educación que tenemos, la enfoca directamente en los trabajos que existen y en los trabajos que van a existir y eso es lo más importante".

A continuación, la rosarina acotó que "en salud queremos hacer una inversión fuerte para que haya recursos humanos que realmente puedan ir a todos lados, que las ambulancias se compren. Cuando hablemos de seguridad, vamos a hacer una inversión importante en seguridad, porque podemos y porque somos una provincia rica. Necesitamos tener mucha más tecnología, y en el proyecto nuestro vamos a invertir mucho en esto, en cámaras, vamos a invertir en que la policía gane mejor, tenga los uniformes. Y vamos a terminar todas las obras que están proyectadas tanto en Rafaela como en la provincia, como el nuevo Hospital Regional, entre otras tantas".



"LA GENTE NOS VA A APOYAR"

Posteriormente, entre otros temas, Losada también se refirió a las declaraciones del también precandidato a gobernador dentro del mismo Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, donde las encuestas lo muestran como el claro ganador: “Lo digo como una especie de flashback de lo que fue en 2021, cuando gané la interna. Igualito, operaban por todos lados que iban ganando, que tenían no sé cuántos puntos arriba. Yo me dedico a trabajar, los candidatos de la vieja política son los que más están pendientes de las encuestas. Por ejemplo, en el caso de él, había dicho que iba a salir a hacer la campaña armado, los dos días, no sé, creo que había encuestas cada dos días o algo así, vio que a la gente no le había gustado y salió a desdecirse. Para mí, uno tiene que ser sincero, real, verdadero, y la gente no es tonta, y saben que digo lo que pienso. De todos modos, estoy entusiasmada y tranquila porque sé que la gente nos va a apoyar".

Y con respecto a algunas críticas que recibió, precisamente del espacio que comanda Pullaro, Losada afirmó que "yo no digo tal o cual cosa porque mide o no mide. Yo no me guío por las encuestas, me guío por lo que yo siento. Yo sé que tengo sentido común. Y sé que yo no soy una persona que vengo enquistada en la política desde hace un millón de años y que pierde contacto con la gente. Yo tengo contacto directo con la gente. Yo hablo, voy por la calle, miro a la gente a los ojos. Y la realidad es que ese contacto es la mejor encuesta que podés hacer. Mirar la gente a la cara, mirar a la gente a los ojos, la gente que se te acerca constantemente a sacarse fotos”, resaltó.



SOBRE LAS OBRAS

En otro segmento de la charla con los medios locales, Viotti agregó que "nosotros con Caro venimos charlando y el tema de las obras sabemos que es muy importante para la ciudad de Rafaela, porque llegan obras, pero muchas otras se han prometido y no han terminado de llegar y muchas no las terminaron. La refuncionalización del centro quedó a medias, la Ruta 70 se fueron las máquinas, cloacas en la ciudad que una empresa se retiró por falta de fondo, refuncionalización de La Recova. Prometieron obras de cloaca y de gas en el Sur de la ciudad y tampoco ha llegado. Nosotros como rafaelinos, con Caro como gobernadora, vamos a tener la línea directa para poder seguir gestionando porque queremos que Rafaela crezca", aseguró Viotti.

Por último, Scarpín explicó la visión de su equipo político para gobernar Santa Fe, al manifestar que "nosotros estamos planteando una forma nueva de gobernar, crear un Estado moderno, porque tenemos un Estado viejo, burocrático y pesado que no soluciona problemas. Las cosas que están pasando en educación, salud y seguridad no se pueden hablar, entonces a partir de ese concepto, queremos dinamizar la economía santafesina porque se abren un montón de oportunidades nuevas".