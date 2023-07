CRAR, libre en el TRL pero con actividad en juveniles

Con la fecha libre para el plantel superior en el TRL, la actividad competitiva para los equipos de CRAR este sábado pasará por el comienzo de la segunda fase del Torneo Dos Orillas de Juveniles.

Cabe recordar que los Menores de 15 y 16 años continuarán con el Clausura, disputando otras 11 fechas, en tanto que las dos categorías más grandes jugarán Campeonato y Reclasificación de acuerdo a la posición obtenida en la fase culminada el fin de semana pasado. En tal sentido, el M17 de CRAR estará en Campeonato y el M19 en Reclasificación.

Para arrancar esta nueva instancia, CRAR será local en las cuatro divisiones, de acuerdo al siguiente detalle:M15 y M16 recibirá a CRAI desde las 12, con arbitrajes de Andrés Soricio y Alfredo Fun, respectivamente; el M17 enfrentará a Paraná Rowing a las 13.30 (Martín Jaime), mientras que en M19 será anfitrión de Tilcara de Paraná a las 13.30 (Gustavo Rostagno).

Los partidos del TRL: en el torneo de segunda división jugarán hoy desde las 16, Tilcara vs. Logaritmo; La Salle vs. Provincial; Jockey VT vs. Los Caranchos y Universitario vs. Alma Juniors.