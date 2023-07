Vivas y Rubiolo en la lista para jugar con los All Blacks

Con las presencias de los rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, el entrenador del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, el australiano Michael Cheika, designó al plantel de 31 jugadores que abrirá la temporada internacional, en el debut frente a su par de Nueva Zelanda, por el torneo Rugby Championship. El encuentro del seleccionado argentino frente los All Blacks, se disputará el sábado 8 de julio desde las 16, en el estadio Malvinas Argentinas, de la ciudad de Mendoza.

Cabe acotar que esta será la segunda ocasión en que Vivas y Rubiolo compartan el plantel, luego del cierre del Championship 2022 en Sudáfrica.

Para esta experiencia en suelo mendocino fueron incluidos en el plantel argentino los posibles debutantes: Rodrigo Isgró y Luciano González (dos ex integrantes de Los Pumas 7’s), y también el medio-scrum Ignacio Inchauspe que viaja como invitado. Además, con la delegación nacional viajarán más jugadores que continuarán con la preparación para el Rugby Championship y el Mundial de Francia 2023.

Asimismo también están presentes Lucio Sordoni y Sebastián Cancelliere, ambos llamados por primera vez por el entrenador.

El plantel completo es el siguiente: Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Lautaro Bazán Vélez, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Sebastián Cancelliere, Mateo Carreras.Santiago Carreras, Lucio Cinti, Agustín Creevy, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Luciano González, Juan Martín Gonzalez, Santiago Grondona, Ignacio Inchauspe, Rodrigo Isgró, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya (capitán), Matías Moroni, Matías Orlando, Lucas Paulos, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Nicolás Sánchez, Lucio Sordoni y Mayco Vivas.



EN CUANTO A LAS AUSENCIAS

Con respecto a la lista de 48 nombres que se dieron a conocer previamente, quienes no figuran en la nueva convocatoria son Ignacio Calles, Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi, Nahuel Tetaz Chaparro, Facundo Bosch, Santiago Socino, Guido Petti, Facundo Isa, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Tomás Cubelli, Gonzalo García, Jerónimo de la Fuente, Martín Bogado, Santiago Cordero, Juan Imhoff y Juan Cruz Mallía.

En el caso de García, Bogado, Petti y Socino, todos ellos se encuentran recuperándose de lesiones, cuyos tiempos de regreso a la actividad no son compatibles con el calendario del torneo. Por otra parte, Kremer recibió una suspensión de cinco semanas que lo alejan de poder participar en esta competencia, pudiendo volver a estar disponible para la cita mundialista.

Además, Chocobares, Imhoff, Mallía y Sclavi, son los jugadores que cumplieron compromisos con sus clubes hasta hace unas semanas, donde disputaron instancias finales en Top 14 y Champions Cup. Finalmente, Oviedo, De la Fuente, Gómez Kodela, Tetaz Chaparro, Cubelli, Bosch y Cordero no fueron tenidos en cuenta para el armado de esta lista.