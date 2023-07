Dictaron la prisión preventiva a los siete detenidos por el crimen

RESISTENCIA, 1 (NA). - El Equipo Fiscal Especial (EFE) a cargo de la investigación sobre el supuesto femicidio de Cecilia Strzyzowski dictó este jueves la prisión preventiva para los siete detenidos, con César Sena, su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña, como los más complicados en el hecho.

En ese sentido, los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez dispusieron imputarle a César Sena, pareja de la víctima, el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo y concurso premeditado de dos o más personas en un contexto de violencia de género (femicidio)", mientras que a sus padres -Emerenciano Sena y Marcela Acuña- se los acusa de "homicidio agravado por el concurso de dos o más personas".

En tanto, Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González, junto al casero Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso fueron imputados por "encubrimiento agravado".

Este último delito tiene una pena que va de uno a seis años, por lo que podrían esperar el juicio en libertad, ya que hasta tres años es excarcelable, pero los fiscales remarcaron que dado el delito principal, quedarán detenidos hasta el juicio.

En conferencia de prensa, los fiscales, junto al Procurador General Adjunto, Hugo Miguel Fonteina, dieron detalles de la investigación que los llevó a tomar esta resolución.

"Quiero señalar algo muy brevemente y es que desde la creación de este equipo se trabajó a destajo desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Son 1.500 fojas en el expediente, del cual se sigue trabajando y se van a seguir incorporando más, con pruebas y testimonios", sostuvo Fonteina.

Asimismo, indicó: "Acompañamos el dolor y tenemos la misma indignación, lo que motoriza en traer y llevar justicia. Lo vamos a hacer en esta etapa penal preparatoria y también en el juicio por jurados".

"No queremos nunca más una Cecilia en Chaco y nunca más una Cecilia en la Argentina", remarcó Fonteina.



"SABEMOS LO

QUE PASÓ"

Por su parte, y al ser consultado por el o los responsable del hecho, Cáceres Olivera señaló que "eso quizás no lo vamos a saber, pero sí estamos recabando información para reconstruir lo sucedido. Lo que sí consideramos es que hubo premeditación. Sabemos casi con exactitud que pasó dentro del domicilio de los Sena".

Consultado por el móvil del asesinato, indicó que "no descartamos ninguna hipótesis pero creemos que fue por motivos económicos, aunque las circunstancias pueden variar".

En tanto, Gómez hizo una breve síntesis de lo que pasó el 2 de junio, último día que se vio con vida a Cecilia: "Ella ingresó a la casa de los Sena a las 9.15 pero no se la vio salir. Suponía que iba a viajar a Ushuaia, con un paso previo por Buenos Aires, y al parecer estaba un poco inquieta porque nunca había ido a la Capital, de acuerdo a lo que había publicado en sus redes sociales. A las 18 de ese mismo día salieron los integrantes de la familia Sena con bolsas de residuos en una actitud muy sospechosa.

"Luego, en el campo de la familia hubo una quemazón y posteriormente se encontraron restos humanos, allí y en el río Tragadero.

"Estamos trabajando para que haya una condena a través del juicio por jurados, una condena que puede derivar en una prisión perpetua", añadió Gómez, y negó que la fiscalía haya recibido presiones: "Para nada, no hubo presión de nadie", aseveró.

Además, advirtió que "tenemos acreditado todo el derrotero de Cecilia de ese día, y hay muchos elementos para confirmar la prisión preventiva".

A su turno, la fiscal Velázquez ratificó que "los restos fueron remitidos a Córdoba", donde se cotejarán las muestras de ADN, pero advirtió que "ya nos informaron que posiblemente no haya resultados, ya que dichos restos estaban calcinados y bajo el agua", lo que dificultaría el proceso de identificación.

"Se trata de los restos de una sola persona", reafirmó Velázquez durante la rueda de prensa.



RASGUÑOS EN

CUELLO Y MANOS

Una amiga de César Sena declaró ante la Justicia que éste le contó que los rasguños que tenía en su cuello y otras partes de su cuerpo fueron a raíz de una pelea que había tenido con Cecilia Strzyzowski el día en el que fue vista por última vez. La testigo es Melani Jaquein Maksimchuk, quien dijo que César se había hecho amigo de ella por Tinder.

La mujer relató que el día anterior a la desaparición de Cecilia, el ahora imputado le escribió preguntándole si podía ir a dormir a su casa porque había mantenido una discusión con su pareja.

El 2 de junio, día en el que Cecilia fue vista por última vez ingresando con César a la casa de los padres de él, ella recordó que el joven le volvió a escribir y se vieron pasado el mediodía.

"Vi que en su cuello, en su frente y su pera César tenía un tipo de rasguño y le pregunté qué le había pasado", manifestó. "Discutí con Cecilia y ésta me tiró con todo lo que tenía adelante", le respondió, y le contó que se había peleado porque ella "le pedía plata a él que no tenía", recordó.

También, la mujer señaló que lo volvió a ver el sábado 3 de junio, cuando ya se especula que Cecilia había sido asesinada y su cuerpo prendido fuego y César le contó de "problemas" que tenía con su pareja y que "la relación ya no iba más porque ya hubo golpes".



ESCALOFRIANTES

BÚSQUEDAS

Nelia Velázquez, una de las fiscales de la causa, reveló las escalofriantes búsquedas en YouTube que hizo César Sena, y que lo vinculan directamente con el crimen.

Luego de que se diera a conocer la prisión preventiva contra el joven de 19 años por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo y concurso premeditado de dos o más personas en un contexto de violencia de género (femicidio)" contra Cecilia, se informaron detalles que darían cuenta de su culpabilidad en el caso que conmueve a Chaco y al país.

Tras mostrarse satisfecha por los avances en la causa, la fiscal contó sobre las búsquedas en Google del detenido: "Es duro transmitir esto, incluso a nosotros cuando nos llegaron esos informes porque por un lado estaba Cecilia con su búsqueda de cómo armar una valija para viajar , de dónde comprar chocolates en Buenos Aires, ella estaba totalmente convencida de su viaje".

"Pero por otro lado están las búsquedas de César de un tenor fuerte ya que buscó cómo quebrar una muñeca, un brazo y cómo pueden descansar las almas luego de ser asesinadas en forma violenta . La verdad fue fuerte hasta para nosotros", continuó.

Noticias Argentinas accedió al expediente y en él también se detalla que el 4 de junio de 2023 buscó: "Puede un revolver usar silenciador?". Al día siguiente Sena encontró videos en YouTube acerca de: "Que pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta", "Muertes violentas que pasa con el alma", "almas de personas asesinadas", "mente de un asesino", "un asesino siente remordimiento". Este resultado sin dudas genera conmoción ya que darían cuenta del rol de César en el femicidio de Cecilia.