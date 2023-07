Gretter y Gentinetta esperan el debut

El seleccionado argentino femenino de básquetbol, que integran las rafaelinas Melisa Gretter y Candela Gentinetta, ya realizó entrenamientos en México a la espera del debut de este domingo en la AmeriCup.

La Selección abrirá su participación el 2 de julio a las 17.40hs (hora Argentina) ante los Estados Unidos. Al día siguiente respetará el mismo horario para enfrentar a Brasil, luego medirse con Cuba el martes 4 a las 15.10hs. El último partido de la fase inicial será contra Venezuela a partir de las 20.40hs.

Recordemos que Gretter y Gentinetta afrontarán ya integraron juntas el seleccionado el año pasado en San Luis, donde Argentina logró el subcampeonato.

En esta edición compiten las selecciones nacionales de Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Cuba, que integran el Grupo A, mientras que Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, México y Colombia, integran el Grupo B.

En la fase de grupos, cada equipo jugará un partido contra cada rival de su zona. Los cuatro primeros de cada grupo clasificarán a los Cuartos de Final, mientras que los que los finalicen últimos quedarán eliminados. En Los Cuartos de Final los equipos se cruzarán de la siguiente manera: 1A vs. 4B, 2B vs. 3A, 1B vs. 4A y 2A vs. 3B.Los ganadores de los Cuartos de Final continuarán hacia las Semifinales. Allí los ganadores jugarán por la medalla de oro y los perdedores por la medalla de bronce.

El trofeo de campeón, obviamente, es el principal objetivo de cada uno de los conjuntos, además de las medallas de plata y bronce. Pero no es solo el derecho a ser llamadas campeonas, también comienza el camino hacia los próximos Juegos Olímpicos hacia París 2024. Los equipos que finalicen en las dos primeras posiciones de la FIBA AmeriCup Femenina 2023 garantizan un lugar al Preolímpico Mundial. Los que queden entre los puestos 3 y 6 jugarán en el Preolímpico de las Américas, de donde saldrán dos equipos más al Preolímpico Mundial.

Estados Unidos parte como el principal candidato al título. Además de ser el campeón defensor, es el vigente monarca olímpico y mundial. Tratará de convertirse en el primer equipo en la historia de esta competición en conseguir tres títulos de manera consecutiva. En tanto, Canadá viene de quedar en el cuarto lugar en la Copa del Mundo de Australia de 2022.