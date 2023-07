SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo hemos difundido semanas atrás, en la sesión del Concejo Municipal tuvo ingreso un pedido de informes de la concejal Andrea Ochat, requiriendo precisiones de un grupo de personas que serían incorporadas a la planta permanente del Municipio, en la última semana, desde la oficina de prensa de la edil, se difundieron mayores detalles de la solicitud, ante ello, desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales se difundió un parte de prensa para brindar una aclaración, el informe se reproduce seguidamente.

Ante distintas publicaciones aparecidas en los distintos medios de prensa de la ciudad con relación al pase a planta permanente de trabajadores municipales queremos realizar la siguiente aclaración.

Todos conocen, porque los distintos medios de prensa a lo largo de los años han tratado el tema de los contratados precarizados en el Municipio y que el Concejo Municipal no fue ajeno porque también los ha tenido hasta hace poco tiempo incluso a jubilados abonando su prestación “en negro”.

Este ha sido un tema que nuestra organización gremial ha venido trabajando intensamente, no tan solo desde lo local sino en toda la provincia a través de nuestra Federación.

Esta situación que viene de arrastre desde principios de los años 90 luego de muchísimo trabajo y reclamos hemos ido solucionando en primera instancia con el pase a la planta transitoria, es decir mediante contratos con cargas sociales y encuadrados con la legislación del trabajador municipal.

Por otro lado es bueno señalar la cantidad de trabajadores que en los últimos años se han acogido a su jubilación, renunciado, fallecido, etc lo cual ha generado una gran cantidad de vacantes en la planta permanente lo cual ha generado en muchas ocasiones inconvenientes en distintas áreas para la prestación de servicio.

También una necesidad que a pesar de haberlo señalado mediante notas y pedidos en distintos ámbitos venimos solicitando la ampliación de la planta permanente adaptándola a la actual estructura municipal y no como la que actualmente se cuenta.

Ante este panorama en octubre de 2021 logramos firmar un acta acuerdo entre el Departamento Ejecutivo y el SOEM para que se realice un pase a planta permanente en tres etapas: 2021, 2022 y 2023 y así solucionar la situación del personal contratado. Etapas que se vienen realizando con cierta demora ya que la primera se llevó a cabo en diciembre 2022, ahora se viene trabajando en la segunda etapa y seguramente la tercera se deberá realizar con la nueva administración que surja electa en las próximas elecciones.

Por ello y para evitar el manoseo político y mediático que habitualmente se realiza por la falta de información y/o conocimiento o directamente por intereses políticas que los trabajadores estamos ajenos a toda cuestión electoral.

Por último y para dejar todo debidamente aclarado sobre esta cuestión que para nosotros es un gran logro porque estámos terminando con los contratos precarizados y fraudulentos de los cuales todos son responsables porque se ha permitido durante más de dos décadas contar con personas trabajando en absoluta ilegalidad.

Para nosotros todos son trabajadores, piensen de la manera que piensen, no vamos a permitir que pretendan ensuciar o confundir a la gente manifestando que los trabajadores son allegados a determinado sector cuando la realidad dice que se está cumpliendo con un acuerdo que data de dos años y cuando además existe una legislación que establece el sistema de concursos para su designación y una junta Examinadora que evalúa y resuelve. Esta Junta Examinadora la integran todas las partes y está establecido por la Ley 9286 para todos los Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe. Es bueno recordar que este sistema de elección hasta 2015 no se cumplía ya que se realizaban por decreto y de acuerdo a la cara del cliente.



















Sirva la presente como aclaración y ojalá evitemos estar inmersos en una campaña mediante la confusión y desinformación de un tema muy sencible para muchas familias que vienen esperando esta gran noticia como será la de contar con un trabajo en regla y permanente, situación vale decir que fueron responsables todas las gestiones que hicieron oidos sordos precisamente por vicios de la vieja política a lo largo de casi treinta años.



Nuestra intención no es polemizar, ni confrontar con nadie, simplemente es decir las cosas como son y evitar que una vez mas se use al empleado municipal en la desesperación de algunos dirigentes por ganar elecciones y evitar quedarse como desocupados.







Comisión Directiva SOEM

Secretaría de Prensa y Difusión