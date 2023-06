Con varias incorporaciones se correrá la sexta fecha del Midgets Show and Power

Por Víctor Hugo Fux



Después de un receso que fue aprovechado para trabajar en el mejoramiento del piso en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos, se estará reanudando el domingo el Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi del Midgets Show and Power.

En esa jornada se disputará la sexta fecha, completándose de esa manera la primera mitad del calendario, en el marco de una programación que se desarrollará íntegramente en horario diurno.

Como es habitual, la categoría estará acompañada por el Mini Power, que esta temporada viene cumpliendo su primer campeonato, luego de disputar el año pasado su Torneo Presentación.

La novedad más importante estará dada por la participación de varios pilotos que se sumarán en esta prueba al Midgets Show and Power, por lo que se especula con alcanzar un nuevo récord de inscriptos.

Entre los que estarán debutando en la categoría, merece destacarse el nombre de Cristian Molardo, quien estará con el auto que corrió hasta el momento su hijo Jeremías, quien a su vez lo hará con la máquina del múltiple campeón en una suerte de "enroque" para esta carrera.

Otros que solicitaron sus respectivos números para este domingo son Hernán Filippi, Jonatan Merke y Emanuel Olmos, en tanto que confirmó su regreso Matías Franco.

A los citados, deben agregarse quienes vienen compitiendo habitualmente, como el vigente campeón y líder del actual torneo Matías Audino y los otros dos ganadores de esta temporada, Adrián Bonafede y Gustavo García.



LOS HORARIOS

El cronograma oficial tendrá su anticipo este sábado con las prácticas libres a realizarse en el horario comprendido entre las 14:00 y las 18:00.

Para el domingo están previstas las siguientes actividades: a las 08:00 apertura del predio del Club Belgrano; de 09:00 a 10:30 recepción de inscripciones y desde las 11:00 entrenamientos, clasificaciones, series, semifinales y finales.



ASÍ SE UBICAN

Vale la pena recordar que en el actual certamen solamente hubo tres ganadores en el Midgets Show and Power.

En la primera fecha se impuso Adrián Bonafede, en las tres siguientes el triunfo quedó en poder de Matías Audino, mientras que en la última hasta el momento venció Gustavo García.

El panorama es totalmente distinto en el Mini Power, ya que Gaspar Fler logró festejar en las cinco pruebas que se realizaron esta temporada

Las principales posiciones del Torneo Oficial en ambas categorías, luego de las cinco primeras fechas, son las que suministramos a continuación:



Midgets Show and Power: Matías Audino 178 puntos; Gastón Viano 157; Angel Gaggi 138; Rubén Balangero 133; Matías Maina 125; Cristian Mattioli 124; Adriel Viano 121; Ulises García 118; Adrián Bonafede 114; Pablo Baronetto 113; Jeremías Molardo 112; Matías Giordano 111; Leonardo Sterpone 110; Germán Mathier 94 y Diego Bruera 88.



Mini Power: Gaspar Fler 190 puntos; Benjamín Bottazzi 173; Saimon Cuenca 152; Felipe Masuero 147; Alex Ramallo 139; Gonzalo Rinaudo 121; Santiago Maina 119; Thiago Bottazzi 106; Bruno Acosta 102; Donato Calvi 93; Ezequiel Coria 91; Laureano Cuenca 62; Samuel Calvi 53; Bruno Bailetti 27 y Santiago Boscatti 24.