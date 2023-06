Otra noche de protestas y disturbios en Francia

París. - La muerte del adolescente baleado por un policía el martes en Francia generó este jueves nuevas movilizaciones, varias de ellas con incidentes y disturbios hacia el final, detenciones, un pedido de perdón del agente que disparó y el renovado operativo de despliegue de miles de gendarmes que, aún así, no pudieron evitar una tarde-noche de revueltas.

“El mundo entero debe ver esto… Cuando marchamos por Nahel, marchamos por todos los que no han tenido cámara”, dijo al inicio de la marcha en Nanterre, donde ocurrió el caso de “gatillo fácil”, la madre del joven muerto.

En la ciudad, más de 6.000 personas -según el sitio de Le Monde- participaron de la llamada “Marcha blanca” bajo la consigna “Justicia para Nahel” y fueron dispersados con gases lacrimógenos después de llegar a la Plaza Nelson Mandela. La respuesta de algunos grupos, en este caso vestidos de negro, fue apedrear a los agentes e incendiar tachos de basura, autos y árboles.

La Fiscalía de Nanterre, localidad francesa lindante a París, determinó que el policía que mató al joven repartidor de 17 años debe seguir en prisión preventiva. El fiscal Pascal Prache concluyó este jueves que no se cumplieron las condiciones legales para el uso del arma, al hablar ante la prensa.

El abogado del agente primero, Laurent-Franck Liénard, escribió en la red Facebook que su cliente terminó en la "cárcel por efectuar un disparo que creía necesario, con el arma que le había entregado el Estado para garantizar su seguridad y la de sus conciudadanos", pero después reveló que su defendido le había pedido perdón a la familia del joven.

Repartidor, de 17 años, Nahel fue baleado luego de resistirse a un control policial. El agente explicó ante las autoridades que quería "evitar una nueva fuga del vehículo" y aseguró que si desenfundó el arma y le apuntó directamente fue para evitar que volviese a arrancar, aunque el joven igual lo hizo.

Fue en ese momento cuando se efectuó el disparo, que según el fiscal atravesó un brazo y el tórax de Nahel, que finalmente terminó estrellándose, según se puede ver en un video que rápidamente se viralizó en internet.

Si en la noche del martes sólo se vivieron escenas de violencia en el suburbio parisino de Nanterre, y anoche las protestas se extendieron a las ciudades de Lyon (centro), Toulouse (suroeste) y Lille (noreste), entre otras, el cuadro este jueves se pareció, con quemas de cubiertas, rotura de vidrios en negocios y bancos e incendios de autos.

Solo anoche, unas 180 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas, informó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien expresó su apoyo a la policía tras denunciar "una noche de violencia insoportable contra símbolos" del país, como escuelas, comisarías y edificios gubernamentales, según consignó la agencia de noticias Europa Press.

En París, la Policía informó oficialmente después de las 23 (las 18 en la Argentina) de unas 40 detenciones, y en el ayuntamiento de Fives, en Lille, una treintena de personas atacó con morteros pirotécnicos la sede comunal.

El Gobierno francés cuestionó la actuación del agente, captada también por un testigo que filmó la escena, cuyo contenido ya está en poder de la Fiscalía y que, a su juicio, acreditan que pudo cometerse un exceso. El presidente Emmanuel Macron condenó en un mensaje de Twitter la "violencia contra comisarías, escuelas y sedes gubernamentales", las cuales consideró "injustificables" y agradeció a los "policías, gendarmes, bomberos y funcionarios electos movilizados". (AFP-Télam)