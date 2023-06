Finalmente, se aprobó el proyecto que habilita la refacción de la Terminal

Los concejales aprobaron ayer, por unanimidad, los cuatro proyectos que habían recibido despacho de Comisión el pasado lunes entre ellos el que habilita las obras de refacción y reformas del edificio de la Terminal de Ómnibus ubicado en la intersección de avenida Salva y la colectora de Ruta 34. La iniciativa, que fue largamente debatida durante los últimos dos meses por el Ejecutivo, el cuerpo legislativo y el concesionario de la Terminal, refrenda el Decreto que ratifica el nuevo Convenio firmado por el Municipio y el Ministerio de Transporte de la Nación, que se compromete a transferir 111 millones de pesos concepto de aporte no reintegrable para financiar el plan de restauración y remodelación de la estructura.

En los fundamentos del proyecto se destaca que "a efectos de dar principio de ejecución a las obligaciones contractualmente asumidas por el Municipio, y posibilitar el desembolso de los fondos comprometidos por el Ministerio, resulta necesario autorizar la ejecución de la obra".

El tema en cuestión, es que desde el bloque de concejales de la oposición se reclamaba al concesionario -antes de aprobar el proyecto-, un compromiso mayor en el mantenimiento del predio en el futuro a cambio de la inversión estatal. Finalmente, se dejó explícito en la cláusula contractual quinta de un convenio anexo que se adjunta al proyecto de ordenanza que le faculta a la concesionaria “a la instalación y puesta en funcionamiento de diversas estaciones para carga de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles, y a los servicios de televisión por cable o satelital en los espacios comunes para el beneficio de los usuarios”.

Desde la oposición, quisieron que se agreguen más obligaciones para el concesionario pero no hubo caso, y tampoco se podía dilatar la firma del convenio porque el dinero comprometido por el Estado nacional iba a seguir sufriendo las consecuencias de la inflación. Aún así, en la cláusula novena del mismo anexo estableció que “la ejecución del proyecto mencionado tendrá una incidencia positiva para ambas partes del contrato de concesión, mejorando las posibilidades de explotación de la Nueva Terminal en beneficio de la prestación de un servicio de calidad para sus usuarios, por lo que las mismas, sin derogar los acuerdos vigentes, estiman oportuno acordar nuevas prestaciones a cargo del concesionario, dada la relevante mejora que la ejecución de las obras traerá en las instalaciones concesionadas”.

Por lo que, si bien no se llegó a un acuerdo total antes de firmar el convenio, desde la oposición fundamentalmente, irán controlando el cumplimiento del compromiso por parte del privado, como así también el estado edilicio de la Terminal.

Antes de ser aprobado el proyecto, habló la concejal oficialista Valeria Soltermam: “Estamos firmando un Convenio entre la Municipalidad y el Gobierno nacional para hacer llegar 111 millones de pesos a la ciudad a fin de que sean invertidos en la Terminal de Ómnibus, un edificio de todos los rafaelinos. Además, adjuntamos un documento (antecedente) con compromisos ya asumidos por el concesionario como ser oficinas para distintos usos, y más estacionamiento para vehículos de empleados de la Terminal y que también serán utilizados para el transporte urbano local. Ahora solicitamos al concesionario que se comprometa a colocar estaciones de cargas de celulares y brindar servicios de televisión. Nosotros aquí recibimos a quienes hoy están a cargo del concesionario de la Terminal, y les hicieron al convenio varias observaciones. A la vista, muchas cosas que ya están especificadas en este pliego, no se están cumpliendo. Quedan cuatro años a este concesionario, y por eso esperamos que puedan ponerse al día con todos estos pedidos y aprovechar este dinero que viene de Nación”.

Los concejales opositores no se quedaron callados y aprovecharon la oportunidad para exponer "mala gestión" del Ejecutivo. En tal sentido, Leonardo Viotti dijo: “A este tema lo trabajamos mucho. Acá lo que tenemos es un concesionario que hace años no ha cumplido su parte, y ha dejado venir abajo un edificio público por no invertir en su mantenimiento. También un Ejecutivo que no ha cumplido con su parte que es la de controlar y relevar las faltas al Convenio que realizó el privado. La pandemia fue un momento y la normalidad volvió, y previo a eso hubo años en que les fue bien pero no han volcado nada de esos recursos al mantenimiento básico del edificio. La situación actual es un edificio municipal explotado por privados que cada peso que ha ganado se lo ha llevado y no lo ha puesto en el lugar. Hoy deberíamos estar llamando a otro concesionario”.

Por su parte, Alejandra Sagardoy calificó como “lamentable la situación en la que se encuentra la Terminal de Ómnibus" a la vez que remarcó que "desde este Concejo se hicieron muchísimos reclamos al Ejecutivo para que la empresa que hoy tiene la concesión se encargue del mantenimiento que le corresponde por el convenio de concesión, que establece que adquiere derechos y asume la totalidad de las obligaciones entre las cuales se incluye la de conservación y mantenimiento de las instalaciones con provisión de equipamiento, conservación y mantenimiento. Más claro imposible".

"Hoy estamos refrendando este nuevo Convenio por la suma de 111 millones de pesos. Quizás el concesionario debería leerlo. Lamentablemente la ciudadanía siempre paga las consecuencias de un Ejecutivo municipal que no accionó ante el incumplimiento de las obligaciones que correspondían al concesionario. Es hora que todos los concejales defendamos lo que es de los rafaelinos”, cerró Sagardoy.



CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO

Durante la sesión también se aprobó el proyecto de ordenanza que autoriza modificaciones presupuestarias para lo que resta de este ejercicio 2023. Al respecto habló el concejal oficialista Martín Racca, quien puntualizó que “han llegado aportes no reintegrables desde el Estado provincial y nacional de distintos ministerios y secretarías, los mismos no estaban previstos para el ejercicio 2023, por lo tanto, debemos darles ingreso y calzarlos en los diferentes programas que se llevan a cabo".

Asimismo, Racca explicó que "es potestad del Concejo aprobar las partidas que llegan, y también se han solicitado algunos corrimientos de distintas secretarías ya que la inflación hizo lo suyo, para esto se pide la aprobación, sobre todo para gastos de funcionamiento: son 180 millones los que se redireccionan, de los cuales 50 millones aproximadamente son aportes no reintegrables, y 130 millones son redireccionamientos. Algunos para bienes de consumo, otros para bienes de capital, destinados a gastos de funcionamiento”.



PUENTE DE LA VARIANTE

Por último, el Concejo aprobó dos proyectos presentados por el representante del PDP, Lisandro Mársico, sobre hechos de inseguridad en el Cementerio Municipal -ver pág. 11- y un pedido al Departamento Ejecutivo para “trabajar en conjunto con los organismos nacionales competentes para la continuidad del libre tránsito, preservación y mantenimiento del bajo puente ubicado en la Variante Rafaela correspondiente a la Autopista que pasa por sobre las vías del Ferrocarril Belgrano".

El objetivo, según Mársico, es "mantener la libre circulación de las colectoras de ambos márgenes de la traza y los caminos rurales próximos en las que desembocan para evitar problemas futuros". Al respecto, el edil señaló que “este proyecto tiene que ver con asegurar la conectividad entre el sector este y oeste de la Variante, los servicios, y el paso de los productores que realizan sus labores en ese sector de la ciudad". Al respecto, advirtió "la necesidad de un trabajo conjunto social del Municipio, Ferrocarriles y Vialidad nacional, para impedir que las familias que ocupan el lateral de las vías del Ferrocarril Belgrano en lo que es un barrio popular se sigan asentando debajo del puente. Ya hay viviendas de un lado y del otro de la variante. Creo que esto tiene que ver no solo con la conectividad sino con la planificación urbana. Hace seis años que existe un compromiso de relocalización del actual asentamiento y sabemos que el Municipio por ahora no va a trabajar en esto, y eso se va a extender. Entonces, sino se ponen a trabajar las áreas correspondientes vamos a tener un problema social grave entre los loteadores y la gente que está asentada”.

Con estos cuatro proyectos aprobados, los concejales dieron por concluida la sesión, despidiéndose hasta una nueva reunión de comisiones que tendrá lugar ya en agosto, al regreso del receso legislativo, siempre y cuando no haya una convocatoria a extraordinarias.