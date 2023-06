El Gobierno pagará al FMI con DEG y yuanes

El Gobierno nacional prevé cancelar hoy el vencimiento por US$ 2.700 millones que opera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y continuar con las negociaciones para reformular el acuerdo de Facilidades Extendidas. Así los señalaron fuentes oficiales, al aclarar que se abonarán US$ 1.900 millones en DEGs (la moneda del Fondo Monetario) y otros US$ 800 millones en yuanes, para completar el compromiso postergado la semana pasada.

Según las fuentes, los DEGs resultan del remanente de giros anteriores que había realizado el FMI, mientras en el caso de los yuanes serán girados a la cuenta del organismo que luego buscará un país que los cambie por DEGs.

En una semana la Argentina deberá pagar otros US$ 1.300 millones correspondiente al primer vencimiento de julio. De esta forma se evita que el país entre en default con el organismo, con el riesgo que se caiga el programa en curso, lo cual sería un problema adicional para retomar la negociación.

Con ese pago "se cumple con lo que se acordó con el Fondo y al mismo tiempo no se pondrán en riesgo las reservas del Banco Central", dijo la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Tras conocerse la postulación de Sergio Massa como precandidato a presidente por Unión por la Patria, se informó que esta semana se cerraría la negociación y se conocerían las nuevas pautas del programa.

Así lo habían señalado funcionarios del Ministerio de Economía luego de la reunión que mantuvieron el lunes por la mañana junto a Massa.

Sin embargo, con el correr de los días persisten las diferencias y, en consecuencia, la Argentina deberá pagar y luego seguir buscando los puntos de acuerdo. Durante su presentación el martes en la Cámara Argentina de la Construcción, Massa dio una pequeña pista al indicar que el acuerdo podría pasar de pautas trimestrales a una general por el segundo semestre del año. Hasta el momento, los mercados operan con calma descontando que la Argentina y el FMI llegarán a un entendimiento.



HABILITARON CUENTAS

BANCARIAS EN YUANES

El Banco Central incorporó al yuan renminbi como moneda admitida de captación de depósitos en las cajas de ahorros y cuentas corrientes. De esta forma, se dio un paso más en la incorporación de la moneda china en el circuito financieron argentino.

Buena parte de las reservas internacionales está nominada en yuanes, a partir de un acuerdo con el gobierno chino.

Las entidades financieras estarán así habilitadas a la apertura de cuentas bancarias nominadas en yuanes renminbi. La medida es complementaria a la decisión de la Comisión Nacional de Valores, que habilitó la negociación de valores negociables en yuanes RMB.



RETROCEDIÓ EL BLUE

El dólar blue cayó hasta los $493 en la punta vendedora y el Banco Central (BCRA) volvió a desprenderse de reservas. En el mercado paralelo, el blue perdió tres pesos y cerró en los $493 en la punta vendedora y $488 en la compradora, mientras la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en torno al 93,6%.

El Banco Central vendió US$ 57 millones y en junio acumula ventas por unos US$ 699 millones, mientras en el primer semestre la pérdida de reservas llega a los US$ 2.827 millones. Las liquidaciones de las economías regionales por dólar agro aportaron US$ 12,4 millones.

Entre los tipos de cambio vinculados al turismo, el dólar Qatar operó hasta los $538,48 y la diferencia con el blue alcanza un nuevo valor histórico al superar los $40 por cuarta jornada seguida, mientras que el turista o tarjeta se vendió a $471,17 y subió casi dos pesos.

El dólar sin impuestos se vendió a $269,24 para la venta según el promedio de los principales bancos del sistema financiero, y en el Banco Nación cerró a $267, tras escalar cincuenta centavos.

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva, se comercializó a $444,2, y el mayorista operó en $256,3, cincuenta centavos arriba del cierre de la jornada anterior.

En la bolsa porteña, el dólar MEP, operado con el bono GD30, se negoció a $480, y la brecha con el oficial alcanza el 88,81%, mientras que el Contado con Liquidación, negociado con el mismo - bono, llegó hasta los $490,4, y el spread con el oficial se ubica en un 92,32%. (NA)