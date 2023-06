Bonino recalienta el ring electoral en la ciudad

Lalo Bonino, precandidato a intendente de Rafaela por Fuerza Liberal, espacio que tiene como referente a nivel nacional al economista Javier Milei, se diferenció del resto de los candidatos de esta ciudad a los que metió "a todos en la misma bolsa al tildarlos de “casta” y porque solo se preocupan por cuidar sus “carguitos”.

El ex presidente del Concejo parece haber retornado con nuevos aires a la escena política y con un espíritu renovado de lucha que lo asimilan a su referente a nivel nacional. En este sentido, Bonino no escatimó en definiciones categóricas para desnudar las similitudes entre oficialistas y opositores; afirmando que “los peronistas ya no tienen nuevas propuestas, y los de 'Juntos por el Cargo' parecen cada día mas zurdos proponiendo ideas que solo hacen crecer al Estado y por ende la presión tributaria sobre la gente”.

“Nosotros venimos a transformar la realidad política, de la Argentina, y en especial de nuestra ciudad. Por eso pensamos llevar adelante una fuerte reforma del Municipio y del Concejo para que ahora el ajuste lo pague la clase política. Esto significara una eliminación progresiva de tributos hasta llegar a que los que invierten en Rafaela no van a tener que poner un solo peso para generar riqueza” afirmó un cada vez más provocador Lalo Bonino. Y también anticipó que estará trabajando en conseguir la creación de una Policía local que tenga el poder de reinstalar la tranquilidad en la ciudad.