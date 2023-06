El Presidente entregará viviendas en Santa Fe, sin el Gobernador

Lejos quedaron los tiempos en los que el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, mantenían una relación cordial y de afinidad política. Con el desgaste de la gestión encima, ambos ocupan los últimos puestos en los ránkings de imagen entre los principales dirigentes y funcionarios de la Argentina.

El rafaelino que gobierna la Provincia sintió que el Gobierno nacional nunca respaldó la lucha contra las narcobandas que operan principalmente en Rosario y sus alrededores. Incluso durante el acto por el Día de la Bandera efectuado el pasado 20 de junio en Rosario, Perotti no tuvo contemplaciones con Fernández aunque evitó nombrarlo.

"Belgrano debe ser inspiración y acción en la construcción de una Argentina federal e igualitaria, una Argentina muy distinta a la expresión centralista que, aún hoy, está muy presente con una mirada fría y distante hacia nuestras prioridades y preocupaciones", expresó en una crítica directa a la Casa Rosada. Y más duro después subrayó que el centralismo "se expresa cuando la Nación, frente a la criminalidad organizada que avanza, hace años en nuestra provincia, sobre todo aquí en Rosario, no aporta las Fuerzas Federales necesarias para enfrentarlo".

El nivel de deterioro de la relación entre el Presidente y el Gobernador quedará en evidencia hoy en la ciudad de Santa Fe, donde Alberto Fernández llegará junto al jefe de Gabinete, el santafesino Agustín Rossi, para participar de la entrega de la vivienda número 115 mil de su gestión.

Este Diario consultó a la Casa Gris para conocer la agenda de Perotti. "No está contemplado la participación del Gobernador en ninguna actividad en la ciudad de Santa Fe para este viernes. Al menos eso es lo que tenemos hasta la noche del jueves. ¿Puede cambiar? Claro que sí, pero ahora no hay novedades", señalaron desde el entorno del Gobernador. El mandatario tiene en agenda una visita a la ciudad de Tostado con motivo de la llegada de caños para el gasoducto regional.

Incluso desde Casa Rosada no descartaban que el propio ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, acompañe a Fernández y su compañero de fórmula, Rossi, a la ciudad de Santa Fe.

Por lo pronto, Fernández entregará junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, 93 viviendas del desarrollo urbanístico Estación Cambios del Plan Procrear I, ubicado frente al Parque Federal de la capital provincial, una obra que demandó una inversión de 1.344 millones de pesos.