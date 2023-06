Aprobaron pedido por los daños en el Cementerio

A raíz de las denuncias realizadas por más de 30 familias por robos de elementos de panteones que se registraron en el Cementerio Municipal en las últimas semanas, el Concejo aprobó ayer un proyecto de minuta de comunicación impulsado por Lisandro Mársico mediante el cual solicita al Ejecutivo información sobre las medidas de seguridad establecidas en el lugar.

Cabe recordar, que además de esta instancia, algunos familiares se hicieron presentes el día martes en el Cementerio, donde contaron a los medios sobre estos hechos lamentables que afectaron enormemente sus sentimientos. Fueron sustraídos pisos de bronce, mármoles, pasamanos, barrotes de bronce de las puertas y hasta placas recordatorias, varias de ellas de personas ilustres de nuestra ciudad. Se trata de un trabajo organizado y llevado a cabo durante varios días en horas de la noche, cuando el lugar queda desprotegido y con muy poca iluminación.

Mársico, como miembro informante del proyecto, se mostró muy crítico al señalar que “a partir de la negligencia e inoperancia del Departamento Ejecutivo Municipal -responsable del Cementerio- se producen estos hechos delictivos contra panteones que la verdad entristecen y afectan a los familiares que tienen sus deudos en ese sitio público".

"Estamos pidiendo aquí que se nos informe sobre las medidas de seguridad que se van a llevar a cabo en el Cementerio para evitar estos hechos lamentables contra la propiedad. Numerosas familias llegaron al cementerio y encontraron sus panteones violentados, con herramientas como amoladoras. Entendemos que debe haber, a través de recursos tecnológicos o humanos, guardias y controles las 24 horas del día, porque evidentemente los delincuentes aprovechan los momentos en los que está ausente el Estado para realizar este tipo de daños y robos. Tampoco hay iluminación. La entrada principal al Cementerio local está a oscuras. ¿Cuesta mucho renovar las iluminarias que ya están instaladas? Y esto es de anoche, o sea que ni siquiera habiendo visto lo de los medios de comunicación se dignan a corregir esto", planteó Mársico.

Después, en plena campaña para las elecciones primarias del 16 de julio, el edil del PDP dijo estar "enojado" para luego cuestionar a los funcionarios de la primera línea del intendente, Luis Castellano: "No quiero más a este gabinete que es el peor de la historia. ¿Cuánto más van a bancar a los incompetentes que están arrastrando a la ciudad a los peores momentos, teniendo un gobierno provincial que colabora con ellos? Acá está todo mal pero no se va nadie”.

Y el concejal Miguel Destéfanis (JxC) se sumó diciendo: “Fui a al Cementerio y el robo fue muy grande. Los empleados están muy dolidos también por lo que está pasando. Lamento decir que es el peor cementerio de la zona. Es lamentable el estado de la entrada. Esto le corresponde a la Intendencia. Presentamos minutas y no se hizo nada. El intendente no hizo nada”. Y Ceferino Mondino, del mismo partido sumó: “Aquí lo preocupante es que los hechos de inseguridad siguen ocurriendo, y no solo en el Cementerio”.