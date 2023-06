Educación y seguridad no son tan prioritarias

En marzo de 2013, se inauguró en Rafaela el edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 495 que había demandado una inversión del Gobierno nacional de 4 millones de pesos. El por entonces ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, el vicegobernador Jorge Henn y el intendente Luis Castellano presidieron el corte de cintas de una obra que incluía siete aulas comunes, laboratorio de ciencias, sala de procesamiento, talleres de tecnología y dibujo, área de gobierno, portería, sala de profesores, cooperadora, club de alumnos y biblioteca.

Además, la construcción incluía un hall de ingreso, galerías centrales y perimetrales cubiertas y cuatro patios con tres pérgolas para esparcimiento de los alumnos y un cerco perimetral.

Diez años después, la comunidad educativa de la Escuela 495 ya no sabe a quién reclamar ante la falta de respuestas del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, a cargo de Víctor Debloc, y en particular de la Región III de Educación, que tiene como funcionario responsable a Gerardo Cardoni. Sucede que el tejido perimetral no está más y facilita el ingreso de delincuentes que se roban bicicletas y camperas entre otros elementos mientras se desarrollan las actividades educativas.

Un caballo también ingresa hasta la galería mientras pasta serenamente en el patio de la escuela. En los últimos diez días se robaron al menos tres bicicletas de alumnos. Los padres se cansaron y por eso convocaron a un abrazo simbólico a la institución ubicada en la esquina de Mensajero Donna e Iturraspe.

"Hace un año y medio comenzaron a construir nuevas aulas, por lo que se abrió el cerco perimetral para la descarga de materiales. Las aulas demoraron más de un año en construirse porque el Ministerio se tomó su tiempo en transferir el dinero. Durante ese lapso, desde afuera fueron rompiendo el tejido para ingresar a robar chapas y otros materiales de construcción. Desde la escuela se hicieron los reclamos ante las autoridades desde el año pasado. Incluso se logró la aprobación del presupuesto, pero el dinero nunca llegó. Se pidió ayuda a la Municipalidad de Rafaela a través del Fani, a la Provincia a través del FAE, se informó a la Regional de Educación. Pero nadie dio respuestas", explicaron distintas fuentes consultadas por LA OPINIÓN.

De esta manera, ni la Municipalidad de Rafaela ni el Gobierno provincial que dicen priorizar la educación ofrecen respuestas a una situación de inseguridad extrema que afecta a la Escuela 495. "Con esta situación de gobiernos y funcionarios ausentes, los estudiantes secundario parecen participar de un curso rápido sobre los políticos de estos tiempos que no atienden las demandas de la gente de a pie", reflexionó una de las fuentes consultadas.

Y también recordaron de otras situaciones de "destrato" educativo: la Escuela Técnica Nº 460 "Guillermo Lehmann" ni siquiera tiene conexión a internet. Ni sus autoridades ni los funcionarios de la Regional están interesados en solucionar el problema aunque se hacen tiempo para actos políticos.