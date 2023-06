Destacaron los resultados de una colecta solidaria para comedores comunitarios

La empresa local "Rafaela Alimentos", en el marco de un programa de responsabilidad social y empresaria, había lanzado días pasados una colecta solidaria con la colaboración del banco de alimentos de la denominada Asociación Civil "Iniciativa Solidaria" con los aportes de la firma y de los empleados de esta compañía, como así también de la gente y de los vecinos de la ciudad. Y todo lo que se juntó y recaudó será destinado a los distintos comedores comunitarios rafaelinos y copas de leche, entre otras instituciones beneficiadas.

Viviana García, Daniel Marzioni y Carlos Trullet, dirigentes de Iniciativa Solidaria, brindaron más precisiones, junto con Sofía Mercante y Andrea Piccard, representantes de Recursos Humanos de Rafaela Alimentos. "Queremos agradecer de manera profunda a la empresa Rafaela Alimentos que ha tenido esta idea y este gesto que es muy valedero para nosotros, ya que somos, como siempre decimos, el nexo entre los donantes y la gente que necesita", remarcó Trullet. "Necesitamos el apoyo de muchas empresas para poder llevar a cabo este objetivo, que es darle de comer a mucha gente, sobre todo a los niños, en etapa escolar. Y cuando visitamos la cantidad de merenderos y asentamientos que hay en Rafaela y los distintos lugares que hay donde dan de comer nos asombramos gratamente por la gran cantidad de chicos y personas que están con esta necesidad en nuestra ciudad. Podemos mencionar que en Rafaela tenemos 73 instituciones que están dando de comer y creo que hace 1 año atrás no nos imaginábamos esa cantidad. Y todas están necesitadas de alimentos", acotó luego Marzioni en diálogo con los medios locales.

Mientras tanto, Mercante expuso que "este es el sexto año que Rafaela Alimentos se encuentra participando de una colecta solidaria y estamos contentos porque tuvimos la participación de muchos colaboradores, no solamente en Rafaela, sino también en Casilda, donde tenemos una planta. Gracias a la colaboración de los trabajadores más un aporte importante que realizó también la empresa pudimos comprar una interesante suma de alimentos no perecederos más la entrega de 100 kilos de carne que vamos a estar donando a lo largo de las próximas semanas".

Y a su vez, Piccard destacó que "los empleados son muy partícipes de estas acciones, están interesados siempre en participar y colaborar. La empresa está con un programa de responsabilidad social y esta es una de las acciones más que estamos desarrollando dentro de ese marco. Mensualmente estamos realizando donaciones a diferentes instituciones o escuelas que nos van solicitando, pero esto es como la gran acción del año, donde son partícipe también los empleados. La empresa es muy activa en este tipo de acciones".

Por último, las representantes de Rafaela Alimentos acotaron que "hemos recaudado alrededor de 400 mil pesos entre los empleados, donde la empresa duplicó este monto. Una parte se dona en carne, otra en alimentos no perecederos y también en productos alimenticios que fabrica la UNL de Santa Fe que son alimentos sugeridos por la institución que ya fueron probados".