“Rafaela demanda constantemente ser mejor de lo que es”, dijo Senn

El precandidato a concejal que encabeza la lista “Pasión por hacer” del oficialismo local, Juan Senn, continúa recorriendo los barrios y las instituciones de la ciudad junto a los demás integrantes del espacio político. Actualmente, desempeña su labor en el Concejo municipal y, este 16 de julio, volverá a postularse para “seguir transformando a Rafaela”, expresó. Luego de un camino transitado en el escenario político legislativo de la ciudad y de la experiencia construida a lo largo de los años, reflexionó: “Rafaela demanda constantemente ser mejor de lo que es, los vecinos y vecinas tienen la vara muy alta y nos exigen. Nosotros lo celebramos porque nos obliga a ser mejores. No escapamos a la crítica sino que escuchamos para corregir y mejorar”. “Este 16 de julio, le pedimos el acompañamiento a la gente para sostener todo lo que está en marcha y apostar al futuro de la ciudad. Cuando hablo de futuro me refiero a las nuevas industrias como la del software, más espacios públicos, más espacios verdes”, declaró.



TRANSFORMAR CON OBRAS

En este sentido, mencionó “la obra del Parque Regional con 66 hectáreas y las lagunas de retardo para evitar inundaciones en los barrios; el plan de pavimentación que incluye 160 cuadras para llegar a un 85 por ciento de asfalto en Rafaela y que votamos hace dos meses en el Concejo”. También señaló que “tenemos que seguir avanzando con cloacas en 5 barrios. Aún resta un 15 por ciento de este servicio para cuidar de la salud y un 52 por ciento para llegar a garantizar el acceso del gas en cada uno de los hogares rafaelinos”. La obra del nuevo Hospital “avanza a buen ritmo al igual que la variante de la Ruta 34, y no se detuvieron más allá de la crisis que atravesamos y afecta las arcas del Estado. Por todo este futuro, tenemos que seguir trabajando”.



LA CIUDAD Y SU

GENTE COMO OBJETIVO

Juan Senn contó cómo es el recibimiento de los rafaelinos y rafaelinas cuando visita sus hogares: “Nos reciben muy bien porque vieron que dimos respuesta a deudas históricas que tenían con la ciudad. El alineamiento con el Gobierno de la Provincia, nos permitió tener el acueducto que ya llegó y están en marcha las pruebas hidráulicas para después tener el agua que nos merecemos”. Al respecto, afirmó: “Rafaela aporta mucho a la coparticipación, pero antes no volvían los recursos porque no había una decisión política y se destinaban a otros lugares. Hoy en día, no llega más de lo que debería, llega lo que corresponde. Lo que pasa es que nos tuvieron muchos años sin que llegara nada o a cuentagotas”.

Sobre este tema, remarcó: “El gobernador Omar Perotti nos demostró que no era así y en conjunto con el intendente Luis Castellano, han demostrado lo que verdaderamente nos merecemos los rafaelinos y rafaelinas”. Desde el Concejo, “nuestro bloque ha trabajado para que las Ordenanzas que acompañaban las obras, se aprueben”.



LA INTERNA

Con respecto a la interna del partido Justicialista que se compone de tres listas, Senn expresó: “Soy muy respetuoso de las demás listas. Después del 16 de julio, tenemos que encontrarnos trabajando codo a codo porque el objetivo es la ciudad y su gente. A ellos les deseo el mejor de los éxitos”. Asimismo, enfatizó: “Nuestra interna es muy ordenada y respetuosa, eso habla muy bien de la etapa democrática que estamos transitando en las PASO”.



ACOMPAÑAMIENTO

Luego del análisis expuesto, el precandidato le pidió “a la ciudadanía el acompañamiento en estas elecciones, votando nuestra lista de concejales, y el acompañamiento a Luis Castellano en la reelección a intendente para seguir transformando Rafaela, porque hay una decisión política, un equipo y un compromiso para continuar como lo venimos haciendo en este tiempo”. Por otro lado, agregó: “Les pedimos el acompañamiento para Alcides Calvo que buscará renovar su banca a senador, y a Omar Perotti que se presenta como candidato a diputado provincial. De esta forma, garantizaremos que los intereses de la ciudad y la región sean representados en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Finalmente, Marcelo Lewandowski, será nuestro candidato a gobernador y les pedimos que lo acompañen con su voto”.