Viviana Rivero causó revuelo en Rafaela

Ayer por la tarde, luego de la espera ansiosa de sus fanáticas, la escritora Viviana Rivero llegó a Rafaela.

La librería Pura Letra la recibió con los brazos abiertos y le prepararon un rincón especial para que suceda la magia: la firma de libros. Allí, Viviana recibió a una gran cantidad de mujeres que hicieron fila desde temprano para guardar su lugar. Todas querían foto con ella, la autora del best seller "Secreto bien guardado", "Mujer y maestra" y "El alma de las flores", entre muchos otros.

Su última publicación, "Apia de Roma", está entre los más vendidos y promete ser un éxito. De hecho, en la fila, muchas mujeres compartían lo que más les gustó sobre el libro, u otras, lo compraban especialmente para que ella lo firme.

Viviana amablemente le dedicó tiempo a quienes llegaban. Amigas, madre e hija, compañeras, sonreían de oreja a oreja y cruzaban miradas cómplices.

Sin dudas, su llegada a la ciudad generó revuelo. Se escucharon frases como "apenas salí de trabajar vine corriendo para acá", o "desde que supe que venía, no hice más que leer y releer sus libros".

Posteriormente, la autora realizó la presentación de su libro en el Club de Autos Antiguos, ante una multitud pocas veces vista en lo que a eventos literarios respecta.

LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de charlar con la autora, quien dispuso su tiempo para dar detalles de su nuevo libro y de su llegada: "Me encanta Rafaela, es la segunda vez que vengo".

En cuanto a su presentación, comentó: "Siempre me gusta ese contacto estrecho. Yo digo que es casi como una fiesta, porque escribir es algo solitario y leer también, entonces cuando las dos partes del mundo del libro se juntan, es una fiesta. Yo vine a festejar que tenemos libro nuevo, que a las chicas les gustó, que lo están leyendo y que hay una librería que me recibe con los brazos abiertos. Estoy muy contenta".

Como todo trabajo, escribir también tiene sus desafíos y complejidades: "Escribir sobre una época tan antigua era un gran desafío, me llevó un poco más de tiempo de lo que me suelen llevar los libros; un año y ocho meses. Leí mucho, muchas investigaciones, entrevistas con profesores de derecho romano, de todo. Uno quiere escribir pero se pregunta ¿se habrá hecho así?, ¿podrá haber pasado esto? Así que me llevó mucho tiempo pero estoy contenta, lo disfruté".

En cuanto a los fanáticos del Imperio Romano, dijo: "Descubrí cuando escribía que había mucha gente, foros en donde se discutía y se hablaba sobre el tema de la Antigua Roma. Sentía un compromiso muy grande. Entonces estudié muchísimo".

La ciudad se nutre de estos eventos que convocan a una gran cantidad de personas. Se espera que la librería Pura Letra continúe invitando autoras de gran categoría, lo que genera una enorme alegría en la comunidad lectora.