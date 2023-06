Equipo que gana no se toca

El plantel de Atlético de Rafaela hará este viernes su último entrenamiento previo al partido que disputará el sábado, a las 16, frente a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho de la Docta y que tendrá el arbitraje del santafesino Adrián Franklin. El entrenador Ezequiel Medrán realizará los últimos ajustes desde las 10 en el estadio Monumental, en tanto que la partida a Córdoba está prevista para las 14.

En la víspera el entrenador dispuso un ensayo futbolístico en el predio "Tito Bartomioli" donde ratificó la intención ya evidenciada el miércoles de mantener los mismos once titulares que le ganaron el domingo por 1 a 0 a Atlanta. De tal modo, la formación de la Crema sería con: Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Nicolás Delgadillo; Alex Luna y Claudio Bieler.

Cabe acotar que la Academia cordobesa, que ha iniciado un nuevo ciclo en las últimas semanas con Diego Pozo como entrenador tras la salida de Carlos Bossio, acumula 11 fechas sin ganar con 5 derrotas y 6 empates. En su reciente presentación empató 1 a 1 en Caseros ante Estudiantes. El último encuentro que Racing ganó fue ante Chaco For Ever, el pasado 2 de abril.

Por otra parte, ya está confirmado que la siguiente presentación de Atlético de Rafaela será recibiendo a Riestra el sábado 8 de julio a las 15.30.



SE ABRE LA JORNADA

Ferro, que en la pasada fecha perdió ante Quilmes tras un invicto de nueve partidos, irá por la recuperación cuando reciba hoy a Brown de Adrogué en un encuentro de la 20ª jornada de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se jugará en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, este viernes desde las 21.10, con el arbitraje de Nelson Sosa y televisación de TyC Sports.

También jugarán a las 21 Gimnasia y Esgrima de Jujuy ante Quilmes, y con Nahuel Viñas como juez y a la misma hora, por la Zona A, Güemes recibirá en Santiago del Estero a San Martín de San Juan, por la 23ª jornada, con Yamil Possi como árbitro.

El resto de la Zona B continuará de esta manera: Sábado, a las 15.00 Tristán Suárez-Villa Dálmine; a las 16.00 Racing de Córdoba-Atlético de Rafaela.

Domingo a las 15.10: Chacarita Juniors-Deportivo Maipú de Mendoza (TyC). A las 15.30 Chaco For Ever-Aldosivi de Mar del Plata. A las 19.10 Mitre de Santiago del Estero-Independiente Rivadavia (TyC).

Lunes, a las 15.00 Deportivo Riestra-Estudiantes de Buenos Aires. A las 20.00 Atlanta-Deportivo Madryn.