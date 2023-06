La nueva camiseta de Los Pumas

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, comenzó a palpitar el Mundial que se llevará adelante en Francia y presentó su nueva indumentaria, en la que el modelo titular mantendrá la clásica estética del equipo, mientras que la alternativa está inspirada en el uniforme que utilizan los granaderos. Las mismas se estrenarán en las primeras fechas del Rugby Championship y el novedoso diseño está previsto que se utilice el sábado 8 de julio, cuando se enfrenten a Nueva Zelanda en Mendoza.

Recordemos que en el plantel de 48 jugadores elegidos por el entrenador Michael Cheika se encuentran los forwards rafaelinos Mayco Vivas y Pedro Rubiolo.

El evento de lanzamiento se llevó a cabo en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. "Hace algo más de 40 años que nació la relación entre Los Pumas y la UAR con el Regimiento de Granaderos a Caballo, más precisamente con la Fanfarria Militar Alto Perú. Si bien el vínculo se visibilizó a través de la participación de la banda en los rituales del protocolo de los encuentros internacionales en nuestro país, existen importantes coincidencias entre la esencia de los Granaderos y la de Los Pumas", explicó la Unión Argentina de Rugby (UAR) en una gacetilla de prensa. "El uniforme de los Granaderos transmite su historia de coraje, valentía y el orgullo de ser argentinos, mismas características que irradia la camiseta de Los Pumas, y por eso que desde el equipo nacional, la Unión Argentina de Rugby y Nike, a través de Southbay, eligieron rendir esta especie de homenaje", informaron desde la UAR.



DERROTA DE LOS PUMITAS

El seleccionado Sub 20 de rugby de la Argentina, Los Pumitas, perdió ayer con Georgia por 20-0 (PT 14-0) por el Grupo C, encuentro válido por la zona de clasificación de la 13ra edición del Mundial, de la categoría, que se realiza en Sudáfrica. El encuentro, correspondiente al Grupo C, se disputó en el Danie Craven Stadium de Stellenbosch.

Por su parte, el local Sudáfrica perdió sorpresivamente frente a Italia por 34-26.En consecuencia, en el Grupo C se registraron un triunfo y una derrota por equipo, Argentina, Sudáfrica e Italia suman 5 puntos cada uno, mientras que Georgia tiene 4.

El conjunto argentino, dirigido por el técnico Álvaro Galindo, se mantiene primero en el Grupo por diferencia de tantos a su favor.

Argentina finalizará su participación en la etapa clasificatoria el martes 4 de julio frente a Sudáfrica, desde las 14.00 en el Boland Stadium, en Wellington, mientras que Georgia e Italia se medirán en el Paarl Gymnasium Stadium, de Paar.