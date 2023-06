BELLA ITALIA. - En la tarde del pasado miércoles, el gobernador Omar Perotti, junto al presidente Comunal Héctor Perotti y el senador Alcides Calvo recorrió distintas obras que se concretaron en nuestra localidad con gestiones locales y provinciales, puntualmente las obras en la ruta 70, la puesta en marcha de un cajero automático, la llegada a Bella Italia de un nuevo nodo de tendido de fibra óptica del programa Santa Fe Más Conectada y la construcción de 5 nuevas viviendas a través del plan Lote Propio.

Héctor Perotti, agradeció la recorrida del Gobernador y destacó la construcción de esas 5 casas con una inversión cercana a los 25 millones de pesos.

"Las casas ya están prácticamente terminadas, en el plazo de solo un año, es una inversión de 25 millones de pesos de la provincia a través de la Dirección de Viviendas sumado al aporte de los adjudicatarios, ya hay familias que están usando las viviendas y mañana se va a realizar al mediodía la entrega de llaves a los adjudicatarios".

"Estamos contentos, 14 casas a principio de año, ahora estas 5, y tenemos convenios firmados para la construcción de 5 casas más, que si bien por el momento no hay demanda, quedan disponibles para aquellos que tengan lotes escriturados, por lo que quien lo necesite se podrá acercar a la Comuna para recibir esa ayuda".

Por su parte, el senador Alcides Calvo, declaró que, "Hoy hicimos una recorrida extensa por el Departamento Castellanos, viviendas, rutas transversales e infraestructura para muchos pueblos y localidades de la Provincia, la verdad es que se muestra muy claramente el gran plan de obras públicas que tiene la provincia en esta gestión de Omar Perotti".

"Hoy tenemos un gobierno provincial que no solamente contempla las demandas de las grandes ciudades sino también de las pequeñas, sin desconocer ninguna de las realidades, podemos ver también la habilitación del cajero automático que hoy es un verdadero servicio no solo para Bella Italia sino también para quienes transitan la ruta 70".

Luego de palabras de agradecimiento y emoción por parte de los adjudicatarios y finalizando la recorrida, el gobernador Omar Perotti destacó que nada supera en las obras la entrega de una vivienda. "Lo que nos mueve permanentemente es la búsqueda de más financiamiento, ya que hay 100000 familias anotadas, esto habla a las claras de que no hay que parar, hay que mantener en toda la provincia este ritmo de construcción y es el estado quien tiene que estar presente"."El trabajo con las Comunas es clave, por que es donde se puede disponer de esos terrenos o donde hay programas para adquisición de lotes que favorecen a que los trabajadores puedan acceder a esas viviendas, el agradecimiento es también para el trabajo que se hizo junto a la Comuna con Héctor Perotti, ya que, esto nos permite que con un aporte provincial consigamos potenciar y llegar más fácil a esa necesidad de solucionar las demandas habitacionales"."Felicitaciones a todos las familias y el deseo de que la etapa que comienza sea la mejor y la expectativa de que cada uno de los adjudicatarios vaya cumpliendo con el compromiso asumido del pago de las cuotas ya que esto acerca a una vivienda a otras tantas familias como ellos.