Saione: "En los últimos 20 años, Rafaela ha sufrido un retroceso"

Moderado pero crítico a la vez en sus declaraciones, Alejandro Saione consideró que Rafaela necesita un cambio en el gobierno municipal porque "ha retrocedido en los últimos 20 años" y que los concejales de todos los partidos políticos deben "trabajar en equipo en beneficio de todos los rafaelinos". Este ingeniero de poco más de 50 años que trabaja en una empresa de primera línea de la ciudad dijo que "llegó el momento de subir de nivel en esto de involucrarse en política con el objetivo de aportar a la ciudad en la que nací y en la que vive toda mi familia y los amigos".

Saione es primer precandidato a concejal por la lista Santa Fe Puede, del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que lleva como precandidato a intendente a Cefe Mondino y a gobernador a Maxi Pullaro, un espacio alineado a nivel nacional con Horacio Rodríguez Larreta, uno de los postulantes a la Presidencia.

"Soy parte de esta sociedad. Soy hijo, hermano, marido, padre, compañero de trabajo, ex alumno, amigo de muchos rafaelinos. Esta es la motivación para involucrarme un poco más en política y mi decisión de aportar a la comunidad en la que vivimos", afirma Saione, quien reconoce que en 2014 se sumó al proyecto del PRO que en ese año se nacionalizaba rumbo a las elecciones del 2015. "Tenemos esperanzas de poder transformar la realidad en la ciudad en la que uno vive, y a su vez si hay otras tantas personas que están convencidas de poder mejorar la situación a nivel provincial, entonces se genera una corriente positiva de cambio. En eso estamos", agrega.

-¿Cual es tu mirada sobre Rafaela?

-Rafaela no es La Matanza, hay lugares que están mucho peor. Rafaela fue siempre una ciudad próspera, pujante por el impulso de su sector privado y de sus habitantes a partir de la reconocida cultura del trabajo. Sin embargo, en los últimos 20 años, Rafaela ha tenido un deterioro importante en diversos aspectos, en infraestructura, en educación, en su política industrial y en seguridad. En economía, está claro que no escapamos a los problemas de la macroeconomía, como la inflación. De todos modos, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel local para mejorar la calidad de vida de los rafaelinos.

-¿Qué visión tiene de la tarea desde el Concejo?

-La función del concejal no incluye demasiado poder de acción, hay que debatir y aprobar ordenanzas, representar a los vecinos y vecinas de la ciudad para plantear sus necesidades y demandas, a la vez que controlar los actos de gobierno, en este caso del Ejecutivo Municipal. En una función ejecutiva sí hay una capacidad de acción mayor. Nuestro proyecto incluye la precandidatura a intendente de Cefe Mondino, a quien queremos respaldar desde el Concejo. Estoy convencido de que desde el Concejo se pueden motorizar proyectos importantes, no solo limitarse a ejercer un control sobre los actos del Ejecutivo. Tenemos que acostumbrarnos a conceptos como eficiencia y profesionalismo, también en el Concejo. En definitiva, el cuerpo legislativo debe convertirse en un equipo de trabajo que genere políticas públicas en beneficio de todos los rafaelinos.

-Uno de los debates de esta campaña gira en torno a la Intendencia.

-Creo que la ciudad necesita un cambio en la conducción política del gobierno local, tiene que haber renovación, debe haber alternancia. Doce años del actual Intendente ya es mucho, 16 años es un exceso.

-¿Cómo observa la gestión municipal?

-Como dije antes, en los últimos 20 años Rafaela ha sufrido un retroceso. Los municipios pueden hacer muchísimo en materia de educación, seguridad y tránsito. Tenemos un cordón industrial importantísimo, y un desarrollo del comercio enorme, fuerte. Claro que en seguridad se necesita el acompañamiento del Gobierno provincial. Por eso creo que se

necesita un intendente como Cefe, que es un líder positivo y muy proactivo, un gobernador como Maxi Pullaro que hace mucho se viene preparando y tiene proyectos y equipos, y un presidente como Horacio Rodríguez Larreta. Con todos ellos juntos, tenemos ilusiones de que sea más fácil generar cambios positivos.

-¿Cómo se proyecta el 17 de julio al día siguiente de las PASO cuando debe integrarse al resto de las listas del frente Unidos?

-Ojalá sea encabezando la lista de candidatos a concejales. Pero dependemos de la gente, de los rafaelinos si apoyan o no nuestra lista Santa Fe Puede. Estamos confiados en el trabajo que estamos haciendo en esta campaña, creemos que nos irá muy bien. Es cierto que las PASO nos ordenará, habrá que esperar hasta ese día. Después deberemos generar la sinergia necesaria entre los representantes de los distintos espacios del frente Unidos para ofrecer una propuesta sólida de cara a las elecciones generales de setiembre. Está claro que la gente de la ciudad espera que la oposición articule un proyecto alternativo al que ofrece el oficialismo. Debemos estar a la altura.

-El PRO en algún momento contó con cuatro bancas en el Concejo pero después perdió impulso.

-Nos ha pasado en nuestro espacio, el PRO, que teníamos muchos proyectos pero los funcionarios una vez que ocuparon la banca miraron para otro lado. Aprendimos. Ahora nos volvimos a ilusionar porque sentimos que Cefe (Mondino) es una persona muy proactiva que le gusta el trabajo en equipo, sentimos que llegado el momento vamos a poder avanzar con nuestras ideas para una Rafaela mejor.