“Habla de seguridad con gran desconocimiento y liviandad”

“Viotti habla de seguridad con mucho desconocimiento y liviandad, no pareciera que hace más de ocho años que está en la función pública, como concejal y también como funcionario del gobierno socialista”, afirmó el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Maximiliano Postovit.

Posteriormente, agregó que “desde la oposición nunca se acercaron a la Secretaría para aportar una propuesta, una idea. Luego aparecen públicamente en tiempo de campaña con estas cosas”. En el mismo plano, el funcionario manifestó que “ya en 2017 decía tener 15 proyectos para trabajar desde el Concejo en materia de seguridad, pero no había nada que pudiera realmente ayudar a la ciudadanía. Eran todas promesas de campaña”.

“El concejal vuelve a hacer más de lo mismo, sólo tira promesas electorales desconociendo cosas que ya están en marcha, otras que generan gastos innecesarios y solicitando cuestiones que el Ejecutivo está haciendo con el nuevo Fiscal Regional”.

“Rafaela contaba con 120 cámaras en 2019 en el Centro de Monitoreo Urbano. En la actualidad funcionan 353. De ese total, 253 están en puntos estratégicos y 100 en minibuses. Es decir, en menos de cuatro años triplicamos la cantidad de videocámaras”, explicó el Secretario.

Por otra parte, remarcó que “el destacamento de la zona Sur de la GUR es inconsistente y carece de todo fundamento, porque la Guardia Urbana tiene que estar en la calle, con el vecino y la vecina”.

Asimismo, es necesario tener en cuenta que “un edificio asegura más gastos en personal administrativo, mobiliario y comunicaciones. La GUR tiene una excelente atención telefónica y derivación inmediata, además de articular con las demás fuerzas de seguridad”.

Además, el funcionario destacó “Ojos en Alerta, que permite a la ciudadanía colaborar en prevención a través de un mensaje de texto, foto, video o ubicación de lo que quiere informar. Es una herramienta muy útil que crece en cantidad de usuarios y que no hace necesaria la burocracia de otro destacamento. La tarea de la GUR está en la calle”.

En tanto, “hace unos días mantuvimos una reunión con el Fiscal Federal, Gustavo Onel, y el recientemente asumido Fiscal Regional, Carlos Vottero, con el objetivo de profundizar el trabajo en seguridad en la ciudad de Rafaela”, explicó Maximiliano Postovit.

En este marco, “planteamos la incorporación de la Justicia al Comando Unificado y un trabajo conjunto en materia preventiva en cada uno de los barrios de Rafaela. Nosotros no creemos en soluciones mágicas, sino en una articulación con los distintos niveles y fuerzas preventivas y de seguridad”.

“Ellos mismos destacaron el trabajo conjunto que venimos haciendo en materia de seguridad”, agregó el Secretario, quien reconoció que “molesta cuando un Concejal habla sin saber e intenta generar malestar. No todo es campaña, también tiene que ver la realidad y trabajar”.

“Nosotros estamos todos los días del año y las 24 horas trabajando en prevención. No trabajamos para la foto, sino para darle a la ciudadanía lo que se merece. ¿Falta? Seguro que falta pero nadie puede negar que no se está haciendo, poniendo recursos humanos y tecnológicos al servicio de la comunidad”, finalizó Postovit.