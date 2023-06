Estudiantes, segundo y Huracán quedó eliminado

Estudiantes hizo los deberes, ganó por goleada su partido pero no le alcanzó para quedarse con el Grupo C de la Conmebol Sudamericana. Fue 4-0 sobre Oriente Petrolero como local gracias a los goles de Mauro Boselli, Guido Carrillo, Benjamín Rollheiser y Eros Mancuso.

El equipo de Eduardo Domínguez terminó la fase de grupos con 14 puntos, siendo el mejor segundo de todos, pero no pudo superar en goles a favor a Bragantino: 14 puntos y +18 de diferencia contra los +14 del Pincha.

De esta manera, Estudiantes avanza a los 16avos. de final del certamen y espera por el peor de los terceros de la Copa Libertadores.



HURACÁN, ELIMINADO

Y SE FUE BATTAGLIA

Huracán no pudo con Guaraní, en su visita a Paraguay, quedó eliminado de la Copa Sudamericana y profundizó su mala racha. El Globo perdió 2-0 con dos goles de penal, de Federico Santander, a los 29 minutos, y Néstor Camacho, a los 43, ambos en el primer tiempo.

Huracán jugó gran parte del partido con 9 jugadores, a partir de las expulsiones de Iván Valenzuela, antes del fin de la primera etapa, y la de Santiago Luján, a los 60 minutos en el segundo período.

Con esta derrota, el equipo de Sebastián Battaglia, quien desde su llegada no consiguió ninguna victoria, finalizó último en el grupo B y se quedó afuera del certamen. Tras el encuentro el DT presentó su renuncia.